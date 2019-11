Exprimátorka Krnáčová chce šéfovat pražskému magistrátu, přihlásila se do výběrového řízení

PRAHA Bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) se vrací do aktivní politiky. Na konci října se stala místopředsedkyní hnutí v Praze 6. Tím však její politické ambice nekončí. Podle informací LN od zdrojů v radě hlavního města a současného vedení Prahy se Krnáčová přihlásila do výběrového řízení na post ředitele pražského magistrátu. Samotná exprimátorka na dotaz ve středu večer nereagovala.

„Dozvěděl jsem se to před pár hodinami. Určitě ta informace sedí,“ řekl LN zdroj blízký vedení pražské organizace ANO.



Dva tisíce podřízených

Praha výběrové řízení vyhlásila již v dubnu, komise však vhodného kandidáta nenašla. Úřad tedy vypsal nový tendr, do kterého se zájemci mohli hlásit do konce října. „Hledáme někoho manažersky schopného, kdo zvládne zajistit chod největšího úřadu samosprávy v Česku s více než dvěma tisíci zaměstnanci,“ lákal na konci minulého měsíce na svém facebookovém profilu primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Pražský magistrát je největším svého druhu v zemi. Jeho ředitel má pod sebou přes dva tisíce zaměstnanců.

„Zájemcům se nabízí možnost řídit chod největšího úřadu samosprávy v Česku, vytvářet a měnit koncepci a strategii územního rozvoje hlavního města nebo se podílet na struktuře a zpracování návrhů rozvoje finanční politiky města s celkově nejvyšším rozpočtem samosprávy v republice,“ stojí v zadání výběrového řízení.

Magistrát nyní řídí zástupkyně ředitele Zdena Javornická. Ve funkci je od loňského července, kdy tehdejší primátorka Krnáčová odvolala šéfku instituce Martinu Děvěrovou.

Krnáčová pražskou metropoli řídila v letech 2014 až 2018. Po loňských komunálních volbách se z politiky stáhla. Spekulovalo se o jejím odchodu do diplomacie, velvyslankyní v Řecku se ale nakonec nestala.

Na konci října server Seznam Zprávy informoval, že Krnáčová se stala místopředsedkyní ANO v Praze 6, jejíž vedení exprimátorku nominovalo do celopražského vedení hnutí. Pokud by se nyní měla stát šéfem magistrátu, svých pozic v ANO by se musela vzdát. V propozicích tendru se píše, že ředitel nesmí vykonávat funkce ve stranách a hnutích.