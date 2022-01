Dědkův plán na novou halu znepokojuje pardubické politiky. Největší strach mají o to, co bude s nynější arenou

Vrchlabský miliardář Petr Dědek bude zřejmě v říjnu bedlivě sledovat výsledky komunálních voleb v Pardubicích.

Složení zastupitelstva totiž bude mít velký vliv na to, zda se mu v Pardubicích podaří postavit za miliardy novou arénu. A už nyní je jisté, že pokud budou mít v nové koalici velké slovo Piráti, mohl by mít docela problém. „Doufám, že nám tady nová hala nevyroste,“ řekl na posledním jednání zastupitelstva Jan Hrubeš z Pirátské strany.

V ostatních stranách tak striktní nejsou. I když třeba lídr Pardubáků František Brendl má obavy, kolik bude případná nová hala město stát. „Pokud by v Pardubicích vznikla nová moderní hala, tak by to město samozřejmě zvedlo. Zřejmě by se jednalo o nejmodernější arénu v zemi a to s sebou nese bonusy. Ovšem jak znám pana Dědka, tak se musíme velmi zajímat o to, kolik za ni město zaplatí. Jasné je, že Petr Dědek umí vyjednávat, a už nám to nechal pocítit,“ uvedl Brendl.

Podle Dědka je nutné halu postavit, aby se hokejový klub mohl dál rozvíjet. Rád by totiž z Dynama udělal organizaci evropského formátu. „Byla by to nejmodernější hala v Evropě. Natrvalo by Dynamo usadila ve špičce českého hokeje a vytvořila by zázemí pro další růst klubu,“ uvedl Dědek s tím, že má vybrané tři lokality, kde by aréna pro 15 tisíc lidí mohla stát. Dosud se nejvíce mluví o pozemcích v areálu dostihového závodiště.

„Zatím odhaduji výši investice na zhruba tři miliardy,“ dodal podnikatel, který však musí politikům v nejbližší době odpovědět na klíčový dotaz. Ten se týká toho, zda město má investovat do stávající haly, tak jak ho k tomu zavazuje akcionářská smlouva.

„Jak je to s našimi závazky v akcionářské smlouvě s panem Dědkem? Musíme skutečně stavět třetí ledovou plochu nebo opravovat bufety? Abychom neinvestovali zbytečně do haly, která už pro hokej třeba nebude fungovat, byť si to osobně nepřeji,“ uvedl Hrubeš.

Analýzu musí zpracovat Rozvojový fond

Podle náměstka primátora Jana Mazucha z ODS, který zároveň sedí v dozorčí radě Dynama, je možné, že některé práce by město nakonec skutečně nemuselo platit.

„Musíme analyzovat, co by znamenalo, kdyby v aréně nehráli hokejisté. Také musíme zjistit, co by to znamenalo pro další sporty. Pana Dědka jsme požádali, aby nám řekl, co bude od města potřebovat. Co se týče investic do enteria areny, tak bufety opravit musíme, aby hala mohla dát fungovat. Ovšem třeba rekonstrukci restaurace Hattrick bychom se pokusili odložit, i když to zatím docela předbíhám,“ řekl zastupitelům náměstek Mazuch.

A právě další využití enteria areny může být dalším problémem, který by mohl politiky donutit výstavbu nové haly nepodporovat. Prakticky všichni oslovení se totiž shodovali na tom, že celá akce nesmí dopadnout tak, že zimní stadion zůstane prázdný a začne chátrat. To je třeba případ Třince.

„Zatím mám k celé věci velmi málo informací. Důležité ale bude, jestli se nám podaří najít náplň pro naši enteria arenu,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Využití haly bez hokeje už zkoumají v Rozvojovém fondu, kterému enteria arena patří. Právě od něj si politici slibují klíčové odpovědi. „Předpokládám, že budeme hotovi do léta. Úkol nás zprvu docela překvapil, ale můžu říct, že se nám rýsují už dvě docela zajímavé možnosti, jak halu využít. Jsme ale teprve na začátku celého procesu,“ uvedl šéf Rozvojového fondu Ondřej Šebek, který je zároveň místostarostou na prvním obvodu za ODS.

Logicky by se nabízelo, kdyby si halu za svou vzali třeba basketbalisté. Ti tam od roku 2006 poměrně pravidelně hráli. Velké zápasy v aréně odehráli v rámci evropských pohárů i hráči Nymburka a nastoupila v ní opakovaně také reprezentace. Ovšem současné vedení BK Pardubice se do haly pro 10 194 lidí nehrne.

„Šéf basketbalistů Pavel Stara mi už říkal, že enteria arena je pro ně moc veliká a trvají na tom, aby město postavilo novou halu v rámci projektu Dukla sportovní,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že jednání se teprve rozbíhají.