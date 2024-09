Déšť neustává, stavy ohrožení platí na horním Labi a Bělé. Přišly i evakuace

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) po jednání Ústřední povodňové komise řekl, že v noci a v sobotu hrozí povodně hlavně na drobných tocích. Povodňové orgány obcí mají podle komise už v nadcházející noci dělat fyzické kontroly. Aktuální modely meteorologů zůstávají podle Hladíka víceméně totožné. Novinkou je větší předpoklad silnějších srážek v Beskydech.

Extrémní povodňové ohrožení platí pro celou Moravu a Slezsko, Vysočinu, východní, jižní či severní Čechy, ale podle aktuální výstrahy se na velkou vodu musí připravit i Praha a většina Středočeského kraje.

Mezi nejohroženější oblasti patří Jesenicko. Radnice v Jeseníku proto připravuje plány na možnou evakuaci obyvatel. Prostory pro dočasné ubytování jsou připraveny v místních středních školách, část obyvatel by byla z rizikových oblastí přemístěna do lázeňských budov či divadla. S evakuací musejí počítat i lidé z některých obcí v Pardubickém kraji, hlavně na Chrudimsku se očekává stoletá voda a vyšší.

Místy až stoletá voda

Na stoletou vodu se připravuje i Veverská Bítýška na Brněnsku. Město již nařídilo evakuaci lidem z chatových oblastí, obyvatelé osmi ulic ve městě mají mít připravené evakuační zavazadlo a být připraveni domovy opustit. Až třetinu závodu kvůli vodě případně odstaví ve Veverské Bítýšce výrobce zdravotnických potřeb Hartmann-Rico.

Z chatové oblasti Biskoupky u Jamolic na Brněnsku hasiči evakuovali 125 lidí přes zaplavený most, z toho 120 studentů. Masarykova univerzita rozhodla o vyklizení kolejí v Komárově na jihu Brna. Nemocnice Milosrdných bratří v Brně uzavřela ode dneška na celý víkend příjem na porodní oddělení a zakázala návštěvy.

Ve Středočeském kraji by měla být nejhorší situace v povodí Sázavy, průtok by tam mohl překonat stoletou vodu. Stejné je to i na Vysočině, kde očekávaný narůst průtoku Sázavy ohrožuje bezpečnost celého povodí. Na místa, která mohou být povodněmi kriticky ohrožená, budou hasiči umisťovat protipovodňové vaky, které se napouštějí vodou.

Řeka Morava v Olomouci dosáhne třetího stupně povodňové aktivity zřejmě v neděli časně ráno. Rozlití vody do okolní krajiny hrozí jen v městské části Chomoutov. Radnice tam pošle například pytle s pískem. V Olomouci by se hladina toků měla udržet na úrovni padesátileté vody.

Vltava má v Praze kulminovat v noci na neděli. Hladina se podle odhadů zvedne o 60 až 80 centimetrů a průtok nemá výrazně překročit druhý povodňový stupeň. Město již zastavilo přívozy nebo zavřelo vrata na Čertovce. Vedení magistrátu se chystá na přerušení lodní dopravy na Vltavě.

Povodňový stupeň na téměř 50 místech

Kolem 19:00 byl některý z povodňových stupňů dosažen na 46 místech. Většinou se jednalo o první, tedy nejnižší stupeň. Na několika místech platil stupeň druhý, takzvaná pohotovost. Často je to ale pod přehradami, ze kterých vodohospodáři preventivně upouští vodu.

Na horním Labi ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších je stav ohrožení, tedy třetí povodňový stupeň. Voda dál stoupá. „Území Povodí Labe je od čtvrtka zasaženo setrvalými srážkami, srážkové úhrny se za posledních 24 hodin pohybovaly na většině území od 40 do 90 milimetrů. Intenzivní srážky až 10 mm/hodinu jsou aktuálně zaznamenány v oblasti Krkonoš. Vodní stavy a průtoky začínají pomalu stoupat a dosahovat stupňů povodňové aktivity,“ uvedl v 18:00 v tiskové zprávě vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Podle něj v noci bude dál intenzivně pršet, do sobotního rána může napršet až 80 mm srážek. „V důsledku vydatných srážek očekáváme během noci výrazné vzestupy hladin vodních toků s překročením 3. SPA,“ uvedl Petr.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI Na trvalé srážky, které vypadávají již od včerejšího dne, už reagují hladiny vodních toků. Na hřebenech Krkonoš už bylo naměřeno více než 100 mm srážek, a tak rychle stoupá hlavně horní tok Labe. Na Labi v profilu Špindnlerův Mlýn už byl překročen 2. SPA a na profilu Labská už… https://t.co/aXFMO6FATU https://t.co/GX1IjPcwJb oblíbit odpovědět

Prognóza počasí na následující dny je podle meteorologů podobná jako před ničivými povodněmi v letech 1997 a 2002. Tehdy byly dvě vlny extrémních srážek - první nasytila půdu, druhá už byla ničivá. Následky víkendových povodní by ale podle zástupců vlády i odborníků měly být s ohledem na protipovodňová opatření i nynější preventivní přípravy mnohem menší.

V pohotovosti je sto tisíc hasičů

V pohotovosti je integrovaný záchranný systém. Na zvládání povodní je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) připraveno na 100 tisíc profesionálních a dobrovolných hasičů. Posiluje i policie, letecká služba nebo potápěči i pyrotechnici, řekl Rakušan po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu. Připravena pomáhat je i armáda, může nabídnout dva vrtulníky a dva ženijní odřady.

Společnost ČEZ odpoledne evidovala na svém distribučním území 27 tisíc domácností bez proudu. V okrese Trutnov bylo bez proudu 15 tisíc bytů, na Semilsku 2 500 a na Jičínsku 2 500.

Zrušené akce i kampaně

Kvůli hrozbě povodní byly po celé zemi zrušeny nebo odloženy desítky kulturních či společenských akcí. O víkendu se neuskuteční ani zápasy první i druhé fotbalové ligy.

Za týden začnou krajské volby a první kolo senátních voleb. Většina stran ze sněmovní koalice i opozice kvůli povodňové hrozbě už omezila nebo přerušila předvolební kampaň, ruší výjezdy do krajů i setkání s občany. Kampaň se naopak nechystá měnit opoziční SPD. Téma povodní a odstraňování jejich následků překryje podle politologů do konání voleb všechna dosavadní témata.

Intenzivní srážky a následné povodně postihnou i sousední země. Slovensko očekává stoletou vodu na svém úseku řeky Moravy, výhled povodňové situace se tam zhoršil. Východní a jihovýchodní části Německa se připravují na lijáky provázené silným nárazovým větrem, které zvednou hladiny vodních toků. Ve vyšších polohách Alp má vydatně sněžit.

V několika regionech na jihu a jihozápadě Polska platí nejvyšší stupeň povodňového nebezpečí, někde hrozí bleskové povodně. Rakouské dráhy (ÖBB) dnes vyzvaly lidi, aby se v nejbližších dnech raději nevydávali na cesty, pokud to není nutné.