Regulace vítáme, na ‚profláknutých‘ místech dochází k devalvaci zážitku, míní šéf Klubu českých turistů

Praha Karanténa, certifikované trasy nebo nové regulace ohledně počtu návštěvníků na vytížených místech Česka. Klub českých turistů má nyní spoustu témat k řešení.„Už několik let se aktivně pokoušíme, aby se turisté rozptýlili po celé republice,“ tvrdí předseda klubu Vratislav Chvátal.

S počátkem příští letní sezony začnou fungovat regulace, které mají omezit počty návštěvníků na turisticky nejvytíženějších místech Česka. Ministerstvo životního prostředí plánuje vyzkoušet rezervační systém, který se osvědčil v zahraničí. Od tohoto kroku si úřad slibuje snížení zátěže životního prostředí. Přesný způsob regulace se zatím vytváří.

„Ve světě je běžné, že v parcích se musí turisté objednat, minimálně na konkrétní den, neřkuli na konkrétní čas. Vše ale regulovat nelze,“ míní Vratislav Chvátal, předseda Klubu českých turistů (KČT).

Vratislav Chvátal předseda Klubu českých turistů od roku 2014, právě je v polovině druhého volebního období vedoucí katedry Tělesné výchovy Univerzity Karlovy



Lidovky.cz: Jak se Klub českých turistů k plánované regulaci staví?

Turisté se mnohdy chtějí podívat na známá místa, ale tím, že jsou tak „profláklá“, dochází k naprosté devalvaci zážitku. Člověk není nadšený z toho, když se musí prodírat davy lidí a ohlížet se vpravo, vlevo, jestli mu někdo netahá peněženku ze zadní kapsy. Návrh regulací tedy vítáme. Už několik let se aktivně pokoušíme, aby se turisté rozptýlili po celé republice a nekumulovali se jen na Sněžce nebo v Českém Krumlově.

Lidovky.cz: Existují podle vás i jiné způsoby, jak omezit příliv turistů v určitých místech?

Rozhodně ano, jde o to vytvořit lidem program, který budou chtít zažít. Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu se snaží hledat další lákadla, kterými turisty navnadit. Kromě toho, že jsme evropská velmoc co do hustoty rozhleden na plochu území, tak vznikají i další moderní sportovní aktivity, jako jsou ferraty, splouvání řek a spousta dalších možností.

Lidovky.cz: Která místa v Česku jsou turisticky nejvytíženější?

Rozhodně to budou hory: Krkonoše, Šumava, Jeseníky, méně pak už Beskydy. Z měst to budou ta lázeňská, nejen Karlovy Vary. Dále Karlštejn, Hluboká, Český Krumlov.



Lidovky.cz: Máte nějaká konkrétní doporučení, kam by se měli lidé vydat, pokud se nechtějí tlačit davy v Českém Krumlově?

Odlehlá místa se hledají obtížněji než kdy dříve. Pokud budu mluvit o jednotlivých trasách v rámci našeho nového projektu Pěšky po chatách českých turistů, určitě je zajímavá chata na Prášilech na Šumavě. Pěšky nebo na kole se dá dostat k jezeru Laka, na Javor, na Modravu. Možností je opravdu hodně. Zvát na konkrétní místa lze, ale vždy je to subjektivní. Doporučil bych všem nahlédnout buď do map, které nabízí přímo Klub českých turistů, nebo využít portál mapy.cz se kterým spolupracujeme. Lidé si mohou aktivně vybrat body, které chtějí navštívit a aplikace jim vytvoří konkrétní trasu.

Lidovky.cz: Jakým způsobem se o rozptýlení turistů pokouší KČT?

Především nabádáme k využití námi značených tras, ale i cyklotras. Komunikujeme s CzechTourismem i ministerstvem pro místní rozvoj, kdy právě CzechTourism vyšel vstříc návrhu projektu, který bychom rádi zrealizovali. V oblasti cestovního ruchu bychom chtěli přispět nabídkou výletů po nevšedních trasách s vlastním příběhem. Projekty Pěšky po chatách českých turistů nebo Na kole po chatách českých turistů by mohly rozptýlení napomoct. Vše ale nelze regulovat, vždy je na prvním místě preference člověka. Nikdy ho nemůžete donutit jít někam, kam nechce.

Lidovky.cz: Můžete chystané projekty přiblížit?

Klub českých turistů má chaty na spoustě krásných míst. Ty jsme se rozhodli začít pronajímat v rámci naplánovaných tras. Každá z chat je opředena staletou historií. Počátky naší nejstarší chaty Brádlerovy boudy sahají až do roku 1637. Tehdy tam hospodařili pastevci, kteří produkovali mléko i sýry. Ke každé chatě bude naplánováno několik tras, které mohou návštěvníci projít. Například v Krkonoších jsou trasy naplánované tak, aby návštěvníci viděli i jiná místa než je Labská bouda, pramen Labe nebo Sněžka.

Lidovky.cz: Plánuje KČT nějaké další novinky do nadcházející sezony?

Zahájili jsme proces certifikování tras, kdy se můžeme pochlubit první takovou. Jedná se o zhruba 55 kilometrů dlouhou trasu v dolním úseku řeky Lužnice. Certifikované trasy jsou takové, které splňují určitá evropská měřítka a v zahraničí jsou velmi časté. Je to jistá známka kvality trasy.

Lidovky.cz: Jaké parametry musí trasa naplňovat, aby tuto certifikaci získala?

Trasa musí jít většinově po přírodním povrchu, musí vést přes zajímavá místa. Dále se na certifikovaných trasách nachází množství občerstvovacích zařízení, stejně jako možnosti ubytování. Trasa musí být bezpečná a komfortní.

Lidovky.cz: Plánujete navyšovat počet tras, které takovou certifikaci budou mít?

Rádi bychom, nicméně jakožto neziskový spolek nemáme finance na uskutečnění. Můžeme dát „know how“ jak z tras vytvořit ty, které budou mít evropskou úroveň, ale realizace pro nás není možná. Společně s kraji nebo společnostmi, které v nich mají na starost cestovní ruch, můžeme vytipovat místa, která mají potenciál a poté vytvořit plán.

Lidovky.cz: V zahraničí je běžné, že jsou vstupy do národních parků a rezervací zpoplatněny. V nedávné době se zpoplatnění řešilo i v případě lednicko-valtických zahrad. Jaké stanovisko k placeným vstupům zaujímá KČT?

V Klubu českých turistů tomu nejsme příliš nakloněni. V odůvodněných případech, což může být například nadefinovaná propustnost řeky, tomu rozumím. Nicméně v našem prostředí to celkově není příliš populární téma. V případě lednicko-valtických zahrad jsme byli jednoznačně proti. Jsme si vědomi, že jednou k tomu i v našem prostředí dospějeme, nicméně změna musí být postupná. Jak jste řekla, v zahraničí je to běžné a ani u nás už dnes nikoho nepřekvapí placený vstup do zámků a hradů.

Lidovky.cz: Letošní sezona se bude jistě zásadně lišit od těch předešlých. Mohou Češi vyrovnat ztrátu zahraničních turistů? Myslím si, že ano. Nabízí se odpověď, že omezení možností kam vycestovat z Česka způsobí obsazení i běžně dostupných míst. Rozhodně je dobré si dopředu rezervovat pobyt v kempu, protože dříve i ten běžně dostupný by nyní mohl zahlásit stop stav. I oni mají hygienické limity, které jim nedovolují jít přes. Zároveň se to dle mého názoru neprojeví až tak drasticky, vzhledem právě k tomu, že k nám nemohou přijet cizinci. Rozsah aktivit by tedy mohl být přibližně stejný jako v minulých letech s tím, že bude menší účast zahraničních turistů.