Ubytování v karavanu i azyl pro koně. Povodně zvedly vlnu solidarity

Povodně zvedly kromě hladin vodních toků i vlnu solidarity, lidé pomáhají, kde to jde. Nechybí ani nabídka ubytování. Například autokemp Na Krásném nabízí zdarma pobyt v chatkách. Roman Trunečka pak karavan pro čtyři osoby. „Zdarma nabízíme náš karavan pro lidi z postižených oblastí,“ píše.

Dobrovolníci se hlásí třeba v Jihomoravském dobrovolnickém centru, kde je pomoc potřeba. „Včera bylo potřeba sehnat tři skupiny po sedmdesáti dobrovolnících na pytlování v Brně, kapacita se naplnila strašně rychle, lidé si chtějí pomáhat,“ řekla iDNES.cz šéfka centra Kateřina Petrášová.

Upozornila na to, že situace se rychle mění. „Snažíme se stoprocentně plnit úkoly od moravských hasičů, situace se mění opravdu rychle. Spolupracujeme i s dalšími dobrovolnickými organizacemi, třeba s Dobrotýmem a snažíme se pracovat samozřejmě co nejefektivněji. O víkendu byli lidé skvělí,“ pochválila dobrovolníky.

Dobrovolníky hledá centrum Univerzity Palackého. „Potřebujeme pomoc se zmapováním situace a potřeb rodin v postižených oblastech a zároveň pomoc s odklízením, každá ruka se hodí při odklízení trosek a obnově pořádku,“ říká koordinátorka dobrovolníků Marie Kaplánková. „Na Jesenicku bude nutné přespat, proto se připravte na možnost vícedenní pomoci,“ upozornila dobrovolníky.

Dobrovolnické centrum UP ‼️ Dobrovolnická výzva - potřebujeme dobrovolníky ‼️



Potřebujeme dobrovolníky na:



1️⃣ Sociální šetření domácností – Pomozte nám zmapovat situaci a potřeby rodin v postižených oblastech....

2️⃣ Pomoc s odklízením – Každá ruka se hodí při odklízení trosek a obnově pořádku. 18 57

„V tuto chvíli potřebujeme zhruba stovku lidí na každý den a požadavky mohou narůstat. Jsme ve spojení s krizovým štábem Olomouckého kraje a složkami IZS i dalšími pomáhajícími organizacemi. Snažíme se zajistit dostatek dobrovolníků, jejichž pomoc na místě budou koordinovat složky IZS a také lidé z Českého červeného kříže. Přes víkend už na naše dosavadní výzvy reagovalo asi 240 lidí, pro hasičský záchranný sbor jsme tak mohli poskytnout 35 krizových interventů a pro Olomoucký kraj 10 tlumočníků do polštiny,“ popisuje manažerka Dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková s tím, že přihlásit se může kdokoliv.

Z řad studentů jsou v pohotovosti také dobrovolníci z Masarykovy univerzity v Brně. „Měli by být mezi nimi i takoví, kteří dnes měli jít do školy, ale protože výuka byla pro tento týden celouniverzitně zrušena, tak se rozhodli vyrazit pomáhat. Jiní zase mají naopak zkušenosti s pomocí při odstraňování následků tornáda, z uprchlické krize či s pomocí v době pandemie covidu. Dle mých informací by velká část z nich měla aktuálně naplňovat pytle s pískem na brněnském výstavišti,“ informoval mluvčí MUNI Radim Sajbot.

ADRA CZ Dobrovolníci ADRA České Budějovice se od pátku zapojují do 4hodinových směn řízených Magistrátem města České Budějovice. Pytlují písek a vydávají jej, aby tak lidé ochránili svá obydlí a majetek.

ADRA ČB drží také pohotovost pro evakuační středisko města České Budějovice. V pohotovosti je vždy 1 krizový intervent a 2 dva dobrovolníci.

Do pomoci s pytlováním jsou oslovováni i dobrovolníci z Dobrovolnické centrum ADRA Brno.

‼️ Pro všechny, kteří se chcete v rámci dobrovolnické pomoci zapojit, spustili jsme registrační web https://forms.gle/5xU6reziyw3S2ifF9 ‼️ 14 6

V akci je také dobrovolnická organizace ADRA. „V Českých Budějovicích se dobrovolníci už od pátku zapojují do čtyřhodinových směn směn řízených Magistrátem města České Budějovice. Pytlují písek a vydávají jej, aby tak lidé ochránili svá obydlí a majetek. ADRA ČB drží také pohotovost pro evakuační středisko města České Budějovice. V pohotovosti je vždy 1 krizový intervent a 2 dva dobrovolníci,“ popsala vedoucí dobrovolnického centra Ivana Kyselová.

Podle mluvčího ADRA Filipa Muroně bude pomoc potřeba i nadále. „Pomoc dobrovolníků bude zásadní především v následujících dnech a nejspíše i týdnech, kdy bude nutné pracovat na obnově postižených oblastí. Velmi oceňujeme ochotu a nasazení těch, kteří jsou připraveni pomáhat,“ děkuje dobrovolníkům.

Pomoc potřebují i zvířata

Pomoc útulkům a organizacím pomáhajícím zvířatům nabízí například skupina Se psem mě baví svět. „Nabízíme vám finanční pomoc, neváhejte se na nás obrátit. Hodně síly,“ uvádí na facebooku.

Podobně se zapojuje i pan Filip Pastorek z Rožnova pod Radhoštěm. „Můžu nabídnout azyl koním, hospodářským zvířatům, případně i psům a tak podobně,“ píše. Útulkům slibuje podporu i organizace Psí život, Kočičí přání, Dočasky, Psí chlupáčci v nouzi a mnozí další.

Se psem mě baví svět Ahoj tady Gump! ❤

Útulkům a organizacím pomáhajícím zvířatům, které jsou v zaplavených oblastech, nabízíme finanční pomoc.

Obraťte se, prosím, na nás sem na facebook Se psem mě baví svět do zpráv.

Hodně síly! 218 18

Pomoc koním nabízí i Noe Polo club Czech republic. „Několik stájí a hospodářství nám nabídlo místa. My nabízíme pomoc se zajištěním přepravy při evakuaci koní v Jihomoravském kraji, jsme schopni převézt pět koní najednou,“ nabízí podporu.

Podpořit obyvatele zasažené povodní nabídla i řada firem. Například Jendatrans nabízí bezplatně poskytnutí těžké techniky, strojů, ale i zapojení při likvidaci následků. To vše zdarma. Michal Němec z firmy Ldf s těžkou technikou je ochoten odstranit popadané stromy, či naplaveniny. „Ve večerních hodinách na hodinky nekoukejte a v případě nutnosti volejte, zejména vy z Albrechtic a okolí,“ píše ve facebookové skupině Povodně Česko 2024, kde lidé sdílí nejen záběry z povodní, ale i nabídky pomoci a podpory.

Zasaženým pomáhá charita

České charitativní organizace jsou připravené na okamžitou i dlouhodobou pomoc. „Aktivně monitorujeme situaci a ve spolupráci s IZS poskytneme cílenou pomoc. A to jak v oblasti okamžité dobrovolnické i materiální pomoci, poskytnutím psychosociální pomoci či krizové intervence, tak i v oblasti následné finanční pomoci z veřejné sbírky,“ slibuje například národní koordinátor pro mimořádné události Charity ČR Vít Kraus.

Sbírku na pomoc obětem povodní vyhlásil také český Červený kříž.

Na rychlou pomoc uvolnil zatím milion korun Klub přátel Člověka v tísni. „Aktivovali jsme povodňový tým ve většině krajů, mimo jiné i na Olomoucku a Jesenicku, kde máme stálé kanceláře. Zapojili jsme do pomoci přes třicet terénních pracovníků vyškolených v pomoci lidem postiženým mimořádnou událostí, v poskytování sociálního poradenství, část v krizové intervenci. Jejich kapacitu podle potřeby rychle navýšíme až na sto lidí,“ říká mluvčí Člověka v tísni Tomáš Urban.

„Aktuálně se starosty a krizovými štáby mapujeme potřeby. Do Olomouce jsme po dohodě s Hasičským záchranným sborem zaslali 15 000 chybějících pytlů na budování ‎protipovodňových zábran, které už dorazily do Šumperka a Jeseníku. Počítáme s tím, že v dodávkách materiální pomoci budeme podle potřeby pokračovat,“ říká vedoucí povodňového týmu Marek Štys.

Člověk v tísni @CLOVEKVTISNI 🆘 Pomáhejte s námi lidem zasaženým velkou vodou, přispějte do sbírky SOS Povodně 👉https://t.co/IfYGEQfGxM



✔ Aktivizovali jsme náš povodňový tým, zapojili do pomoci přes třicet vyškolených terénních pracovníků, jejich kapacitu podle potřeby rychle navýšíme až na sto lidí.… https://t.co/Krbnidvo7M https://t.co/Ibxqt2e2gF oblíbit odpovědět

„Stejně jako při minulých povodních budeme po opadnutí vody finančními dary pomáhat především s obnovou domů a bytů těch nejzranitelnějších, kteří si sami pomoci nedokáží,“ dodává Štys s tím, že míra poskytované pomoci bude záležet hlavně na tom, kolik se podaří vybrat ve veřejné sbírce.

„Jsme ve spojení s integrovaným záchranným systémem, krajskými i obecními hasičskými krizovými štáby a spolupracujeme s dalšími nevládními organizacemi. Pro oblast Jeseníku poskytujeme o víkendu potravinovou pomoc. Během soboty jsme například připravili potravinové balíčky, které byly distribuovány evakuovaným obyvatelům v náhradních ubytovacích zařízeních v Jeseníkách,“ doplnil Štyse mluvčí Urban.

„Neorganizujeme materiální sbírku spotřebičů, nábytku, oblečení či potravin. Pro potravinovou pomoc využíváme zásob potravinové banky. V současnosti nekoordinujeme ani dobrovolnickou pomoc, ale využíváme kapacity vyškolených pracovníků,“ upřesnil momentální činnost Člověka v tísni Urban.

Potravinovou pomoc nabízí Potravinářská komora České republiky. „Potravináři jsou vždy při katastrofické události připraveni pomoci. Bezplatně podporují nejen povodní zasažené osoby, ale i hasiče, dobrovolníky a členy krizových štábů, kteří jsou v první linii v boji s velkou vodou,“ uvedla její prezidentka Dana Večeřová.