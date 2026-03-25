F-35 pro českou armádu se začnou vyrábět v roce 2027. Spolupracuje 11 českých firem

  8:42
Česká republika posílí svou roli v programu letounů F-35. Do výroby strojů páté generace se zapojí jedenáct českých firem, které uzavřely dohody o spolupráci s americkým koncernem Lockheed Martin. Poslední dohodu uzavřel americký koncern s českým partnerem před týdnem. Ve středu o tom informovaly portály The Defense Post nebo Zona Militar. Produkce pro českou armádu má začít v roce 2027.
První tři letouny F-35 belgických vzdušných sil během přeletu z USA na mateřskou základnu ve Florennes (13. října 2025) | foto: @BeAirForce

Letoun F-35 nizozemských vzdušných sil během nasazení v Polsku
Letouny JAS-39 Gripen českých vzdušných sil a americký stroj F-35
Zbrusu nové letouny F-35I Adir přistávají na izraelské základně Nevatimí
Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II v nejmodernější verzi Block IV schválila minulá vláda Petra Fialy (ODS) v září 2023, v lednu dalšího roku ho potvrdila podpisem memoranda. Česko za ně v celku zaplatí 150 miliard korun, jde o nejdražší český armádní nákup.

Letouny F-35 nahradí v české armádě pronajaté stíhačky JAS-39 Gripen. První F-35 mají být hotové v roce 2029, čeští piloti na nich zahájí výcvik ve Spojených státech. Do Česka by měly první stroje přiletět v roce 2031, všechny dorazí do roku 2035. Celkové náklady na pořízení a provoz F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun.

