První veřejné vystoupení Sabet, jenž v minulosti proslul jako úspěšný investor a sponzor Demokratické strany, začal zásadním oznámením. „Spojené státy poskytnou České republice dalších 200 milionů dolarů (4,42 miliardy korun). Tyto finance jsou určeny k vybudování kapacit našich českých spojenců k odstrašování a obraně proti zvýšené hrozbě ze strany Ruska a k náhradě vojenských kapacit, které jste poskytli nebo ještě poskytnete Ukrajině,“ prohlásil velvyslanec. Připomněl, že loni v září USA slíbily finanční asistenci Praze ve výši 106 milionů dolarů.

Podpora souvisí s konfliktem na Ukrajině. „Blíží se výročí tragické invaze Ruska na Ukrajinu. Obdivuji pohostinnost Čechů, kteří poskytli domov půl milionu ukrajinských utečenců. USA budou podporovat Česko v zajištění bezpečnosti v regionu,“ zdůraznil Sabet. Zmínil opravy sovětských tanků T-72 pro ukrajinské síly, které se provádějí v Česku s finanční asistencí USA.

Ambasador dále uvítal pokrok ve vyjednávání česko-americké smlouvy o obranné spolupráci, která upravuje případný pobyt amerických vojáků u nás. Tu by měla v březnu schválit vláda. Následně její text zamíří do parlamentu.

„F-35 je nejvyspělejší platforma“

Během svého působení se chce velvyslanec soustředit na záměr kabinetu Petra Fialy (ODS) nakoupit dva tucty amerických stíhaček páté generace F-35. Odhaduje se, že kontrakt přesáhne 100 miliard korun. „Je to nejschopnější platforma, která kdy byla vyvinuta. Je plně propojitelná s americkými i dalšími aliančními jednotkami. Bude sloužit jako páteř českého letectva,“ prohlásil velvyslanec. Podle něj se nyní o nákupu baví experti ministerstev obrany obou zemí za účasti představitelů výrobce společnosti Lockheed Martin. Češi mají dle Sabeta „skvělé otázky“.

Už příští středu by se také mělo uskutečni setkání amerického prezidenta Joe Bidena s premiérem Fialou. A to během Bidenovy návštěvy ve Varšavě a jednání se zeměmi střední a východní Evropy ve formátu známém jako B9. „Půjde o důležitou schůzku. Budeme diskutovat a koordinovat naši odpověď na ruskou invazi na Ukrajinu,“ dodal. K případným setkáním českých vrcholných politiků v Bílém domě ale žádný komentář neměl.

Únorová jaderná delegace

Podporovat chce zejména vzájemný obchod. Především spolupráci českých a amerických firem působících v oblasti obnovitelných zdrojů a v sektoru nových technologiích. Podle Sabeta je nejvyšší čas zajisti energetickou diverzifikaci a její bezpečnost.

„Podpora společnosti Westinghouse a její nabídky v tendru (na dostavbu Dukovan) má nejvyšší prioritu. Víme, že energetická bezpečnost a národní bezpečnost nejdou rozdělit. V únoru přijedou do Česka odborníci z Westinghouse. Představí hlavním představitelům a subdodavatelům své možnosti,“ uvedl Sabet, který je spoluzakladatelem Spark Capital, jenž spravuje fondy v hodnotě šesti miliard dolarů. V roce 2007 řídil například investice do společnosti Twitter. Celoživotně se absolvent Boston College zajímá o podporu technologických start-upů.

Poctivá příprava

Před příjezdem do Česka se Sabet setkal se svými předchůdci na ambasadorském postu v Praze. Viděl se i se Stephenem Kingem, který byl do Česka vyslán v letech 2017 až 2021 republikánskou administrativou prezidenta Donalda Trumpa. Podle velvyslance česko-americké vztahy nijak neutrpěly ani v době, kdy v Česku nebyl velvyslanec USA. Přičetl to složitému procesu schvalování klíčových diplomatů v americkém Kongresu. „Byly časové mezery amerických ambasadorů i u jiných našich partnerů,“ dodal Sabet.

Potvrdil svoji lásku k zachycování momentek. „Miluji fotografování. Práce je pro mě prioritou, ale těším se i na intenzivní cestování po Česku s mým fotoaparátem,“ uvedl velvyslanec, který už na sociálních sítích sdílel své snímky z výletu na běžkách v okolí Desné či při procházce Prahou.