Stáhněte Faltýnka z kandidátky, vyzývá ANO Rakušan. Vadí mu údajný vliv na veřejné zakázky

Autor:
  11:41aktualizováno  11:41
Hnutí ANO by mělo stáhnout ze své kandidátky poslance Jaroslava Faltýnka. Na síti X to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Faltýnek dle odposlechů mohl ovlivnit rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v zakázce spojené s mýtným systémem.
K soudu v kauze Čapí hnízdo se krátce po poledni dostavil bývalý šéf...

K soudu v kauze Čapí hnízdo se krátce po poledni dostavil bývalý šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. (14. září 2022) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Ministr vnitra České republiky Vít Rakušan (12. května 2025)
Jaroslav Faltýnek v Poslanecké sněmovně (14. března 2019)
Oficiální zahájení kampaně hnutí Starostové a nezávislí (STAN) před sněmovními...
K soudu v kauze Čapí hnízdo se krátce po poledni dostavil bývalý šéf...
30 fotografií

„Výzva Andreji Babišovi: Stáhněte Faltýnka z kandidátky. Člověk, který zákulisně ovlivňoval velké veřejné zakázky, nepatří do parlamentu. Pokud půjdou Starostové do čela, zabráníme tomu, aby se takové věci opakovaly,“ uvedl na síti X Rakušan, který slibuje, že Starostové zajistí, aby v antimonopolním úřadě nerozhodoval o velkých veřejných zakázkách jeden člověk, ale kolektivní orgán. A to transparentněji než dosud.

Faltýnek po volbách 2021, kdy hnutí ANO odešlo do opozice, ustoupil do pozadí. Stále ale působil jako poslanec. Letos kandiduje do Sněmovny znovu, a to ze 4. místa v Olomouckém kraji, v němž hnutí v minulých volbách získalo téměř 30 procent hlasů a pět sněmovních křesel.

Podle policejních odposlechů z roku 2017, které zveřejnil ve čtvrtek portál Seznam Zprávy, ale Faltýnek svým způsobem ovlivňoval rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v jedné z největších zakázek desetiletí. Technika zaznamenala, jak tehdejší první místopředseda hnutí ANO Faltýnek a šéf nadnárodní společnosti Kapsch Feix domlouvají protekci v obřím tendru na výběr mýtného.

„Vždyť jsme nějací hráči“

Feixova firma se tehdy hlásila do výběrového řízení na jednu z největších státních zakázek - výběr mýtného. Jeho firma do té doby na českých dálnicích působila, hrozilo ale, že konkurence nabídne lepší cenu a stát si tedy vybere jinou firmu.

To chtěl dle portálu Seznam Zprávy Feix s Faltýnkovou pomocí zlomit. „Cesty jsou dvě - buď Kapsch vyhraje v soutěži, anebo jeho systém koupí stát a firma tak u provozu výběru mýtného zůstane jako provozovatel,“ píší.

Nadějí Kapsche v listopadu 2017 bylo, že u antimonopolního úřadu uspěje stížnost, že účastníci tendru nedostali stejné podklady.

Pokud by Kapsch u úřadu uspěl, měl by možnost upravit důležité dokumenty. Firma tak mohla například tvrdit, že v zadávací dokumentaci pro tendr byly nesrovnalosti, které vznikly tak, že když se na desítkách flashdisků s technickými a osobními údaji zamazávala citlivá data lidí, kteří na systému pracovali, zůstalo někde začerněno o políčko více než jinde. Kapsch si tohoto detailu všiml a podal stížnost, že jednotliví účastníci tendru dostali rozdílná data.

Faltýnek za tento krok podle odposlechů Feixe pochválil. „Jste teďka udělal krásnou operaci, já jí rozumím, i když veřejně nemůžu říkat nic,“ zapsali policisté, co nahrály mikrofony. „Vždyť jsme nějací hráči, ne?“ Manažer Kapsche následně chtěl po Faltýnkovi, aby u ředitele antimonopolního úřadu zařídil zrušení tendru.

Stížnosti Kapsche nakonec Úřad na ochranu hospodářské soutěže vyhověl. Výběrové řízení na mýtný systém zrušil, nedlouho před nástupem druhé Babišovy vlády. O několik měsíců později, v odvolacím řízení, pak rozhodnutí změnil.

Policisté, kteří se ovlivňováním zakázky na mýto zabývali, uzavřeli vyšetřování bez obvinění. Shromážděné materiály tak nikdy neopustily policejní spisy. Až nyní.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.