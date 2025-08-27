Nový rozsudek v kauze Čapí hnízdo do voleb nepadne. Mohou se ještě doplňovat důkazy

Soud nestihne do říjnových sněmovních voleb nařídit hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo, nový rozsudek tak do voleb nepadne, uvedl soudce Jan Šott, který má případ na starosti. V kauze možného dotačního podvodu, která se táhne již roky, je obžalovaný předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho poradkyně a europoslankyně za ANO Jana Nagyová. Oba vinu odmítají.
„Vzhledem k potřebě poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření a případným důkazním návrhům stranám řízení, což je nezbytné jak pro přípravu hlavního líčení, jež bude ve věci třeba nařídit, tak pro zachování a respektování práva obžalovaných na obhajobu, i s ohledem na časové možnosti senátu lze již nyní potvrdit, že hlavní líčení v této věci nebude nařizováno před termínem 3. října 2025,“ sdělil serveru iRozhlas.cz předseda senátu pražského městského soudu Šott.

Soudce doplnil, že už prostudoval usnesení, kterým odvolací vrchní soud v červnu zrušil zprošťující verdikt nad Babišem i Nagyovou. Nyní bude možné doplňovat důkazy.

Šott Babiše i Nagyovou už dvakrát zprostil viny. Vrchní soud ale v červnu osvobozující verdikt zrušil a rozhodl, že Babiš i Nagyová naplnili svým jednáním skutkovou podstatu zločinů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Svým právním názorem pražský městský soud zavázal.

Státní zástupce v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle žalobce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí vrchního soudu označil za naprosto absurdní, scestné a účelové.

Sněmovní volby se uskuteční 3. a 4. října. Hnutí ANO je podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem voleb, Babiš tak téměř jistě v nově složené Sněmovně zasedne a soud bude muset žádat dolní komoru už počtvrté o jeho vydání k trestnímu stíhání.

23. června 2025
