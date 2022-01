Farmafirmy nás vidí jako kolonie, říká šéf Motola a bývalý ministr zdravotnictví Ludvík

Lidovky.cz: V jaké kondici Motol míří do nové omikronové vlny?

Je otázka, jak ta vlna bude skutečně vypadat. Podle některých odhadů pana profesora Duška z Ústavu zdravotnických informací a statistiky by mohla přijít skutečně gigantická vlna. Ale když se podíváme třeba na Francii, která si tím prošla, tak tam to nemocnice neplnilo. Bude to také o tom, jestli lidé z informací v médiích „nezblbnou“.