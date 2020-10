Farmářské trhy na pražské náplavce v sobotu nebudou. Podle pořadatelů není možné dodržet všechna vládní opatření

Praha Farmářské trhy na pražské náplavce v sobotu nebudou. Podle pořadatelů není možné dodržet všechna vládou nařízená opatření. Problematický je hlavně maximální počet osob na plochu trhu. Velkou diskusi vzbudily fotografie z trhu minulý víkend. Kritici upozorňovali na velké množství lidí, kteří na trhu byli. Zastánci i pořadatelé hovořili o účelově zkreslených fotografiích. Vláda i proto v pondělí pořádání trhů omezila dalšími pravidly, což vedlo k jejich rušení také na jiných místech.

Nová nařízení upravují sortiment i rozestupy mezi stánky. Na trhu nesmí být více než 20 lidí na 400 metrů čtverečních. Podle pořadatelů trhů je to na náplavce prakticky nerealizovatelné. „Jde o 20 osob na čtverci 20 krát 20 metrů čili na každého člověka má připadat plocha v průměru čtyři krát pět metrů, což mnohonásobně převyšuje obecně předepsaný dvoumetrový odstup nařízený například pro vnitřní prostory supermarketů,“ uvedli pořadatelé.



Náplavka je volně průchozí prostor, kde se navíc pohybují i lidé, kteří po ní přes trhy jen procházejí. Pořadatelé tak upozorňují, že i kdyby trh oplotili a nechali jen jeden či dva vstupy, lidé by se hromadili u vstupů. „Což by opět šlo proti nařízení nebo by se tvořily neúměrně dlouhé fronty s odstupy nejméně čtyři metry,“ napsali.



Končící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že vláda právě kvůli záběrům z náplavky zvažovala i úplný zákaz prodeje na trzích. Nakonec ale omezila prodej jen na ovoce, zeleninu, vejce, mléčné výrobky a další potraviny české provenience. Ostatní trhy zakázala úplně.



Snímky z náplavky z minulé soboty výrazně rezonovaly i na sociálních sítích. Lidé sdíleli snímky přeplněného trhu i televizní reportáže. V neděli ve svém pravidelném videu ukazoval snímky z náplavky premiér Andrej Babiš (ANO) jako příklad nezodpovědného chování v době epidemie. O „lidech, kteří si neodpustí nákup biomrkve“ hovořil v souvislosti s nutností zpřísnit vládní opatření proti šíření koronaviru například také prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Jejich oponenti upozorňovali na to, že lidé na trhu dodržovali rozestupy a že nákup potravin na trhu je bezpečnější než v supermarketu.