Farský stáží v USA porušil smlouvu s Piráty. Čelil kritice i od opozice

Farský se k tomu, že práce poslance má přednost, zavázal v koaliční smlouvě STAN s Piráty. „Kandidát koalice se zavazuje, že v případě zvolení bude brát práci poslance, případně člena vlády jako prioritu, a zařídí si své ostatní aktivity (práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka atd.) tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času,“ píše se v ní doslova. Farský byl za STAN a Piráty zvolen jako lídr této koalice za Liberecký kraj.

Na dotaz iDNES.cz, zda nemá pocit, že porušuje koaliční smlouvu, opáčil v SMS, že je stále na různých jednáních a že se vyjádří buď po společné tiskové konferenci koalic SPOLU a Pirátů se STAN nebo odpoledne.

Postup Farského kritizoval šéf senátního klubu SEN 21 a Piráti Václav Láska. „Jan Farský udělá ve Sněmovně za 3 a 1/2 roku násobně víc práce než polovina dalších poslanců za 4. Fakticky tedy jeho stáž problém není. Symbolicky ale ano. Bude to vzor kterým se můžou v budoucnu zaštítit podstatně lenivější politici. Bohužel,“ napsal na Twitteru Láska.

Plat poslance chce Farský odvádět neziskovým organizacím Člověk v tísni a Paměť národa či Skautu. A v případě důležitého hlasování chce přiletět do Prahy.

„Na důležitá hlasování bude kolega Farský létat zpět do vlasti. A co uhlíková stopa, pane poslanče, kterou zelení politikové tak bedlivě hlídají?“ vysmál se tomu na Twitteru poslanec opozičního ANO Patrik Nacher.

Měl by se Farský vzdát poslaneckého mandátu? Ano 947 Ne 40

„Chápu únavu, vyhoření, potřebu dobít baterky... Ale nevím, jestli si to může dovolit čerstvě zvolený poslanec a mandát si nechat,“ míní bývalý šéf nevládní organizace Transparency International David Ondráčka.

Na půl roku bude v Oregonu místo Sněmovny

V pondělí oznámil, že Fulbrigtova komise podpořila jeho projekt a že díky stipendiu od ní zamíří ve čtvrtek na půl roku na Oregon State University.

„Je to pro mě obrovská pocta, ale také jedinečná možnost dál rozvíjet svou profesní dráhu. Svou půlroční stáž jsem konzultoval jak s předsedou STAN Vítem Rakušanem, tak i předsedou vlády Petrem Fialou. Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili,“ napsal Farský na sociálních sítích.

„Moc gratuluji ke stáži a jako váš volič očekávám, že se vzdáte poslaneckého mandátu. Sedět jedním zadkem na dvou židlích totiž nejde a to ani půl roku. Bohužel,“ napsala mu na Facebooku třeba Helena Gajdošová.

Podobně to vidí Roman Máca. „Od někoho, kdo se uchází a je zvolen poslancem, tzn. že vytváří zákony pro deset milionů lidí, bych očekával, že to pro něj bude absolutní priorita, které se během svého mandátu bude naplno věnovat. A že si stáž střihne někdy potom, až nebude poslancem,“ napsal.

A do třetice ještě, co Farskému napsal uživatel Venda Řehák: „Byl jste zvolen proto, abyste mohl pracovat zde v České republice pro lidi. To docela určitě není se sebrat, odfrčet do pryč a na lidi se půl roku vykašlat.“

„Také jsem studoval v zahraničí, jenže na rozdíl od vás, jsem v práci dal výpověď, abych neparazitoval na práci druhých a svoje školy jsem si platil venku na západě z vlastní kapsy,“ dodal.

Ani v případě, že by nakonec Farský složil poslanecký mandát, nemůže se radovat exposlanec za Piráty Tomáš Martínek, který byl dvojkou na koaliční kandidátce Pirátů a STAN v Libereckém kraji za Farským. Díky preferenčním hlasům ho ve volbách přeskočili čtyři kandidáti STAN. První náhradnicí za Farského tak je ředitelka divadla F. X. Šaldy v Liberci Jarmila Levko.