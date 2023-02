Přijme mě zvolený prezident Pavel. Mohl bych být nápomocen, říká Farský

Na to, že by se se s Janem Farský měl příští týden sejít zvolený prezident Petr Pavel, který hledá lidi do svého týmu, upozornily Seznam zprávy.

„Určitě se chci setkat. Teď jsou ve zvoleného prezidenta Pavla vložené obrovské naděje a očekávání. Česká republika toho má mnoho co řešit. Moje blízká témata, které jsem řešil dlouhodobě ve Sněmovně, byly rozdělovaná společnost, zaostávající regiony, kde jsme nevyřešili Sudety osmdesát let po odsunu, což je věc, která mi přijde důležitá z hlediska vzdělanosti, exekucí, možného oddlužení lidí,“ popsal iDNES.cz Farský, co by nové hlavě státu mohl nabídnout, pokud by si ho Petr Pavel přál ve svém týmu.

„Něco bych mohl být nápomocen, zároveň nevím, jestli to bude to, co se ode mě očekává,“ dodal bývalý poslanec za STAN, který je nyní místopředsedou vládního hnutí a vede think tank iSTAR.

Nyní chystá pro stranu konferenci k euru

„Jsem teď ředitel starostenského think tanku iSTAR, ve kterém mám rozjetých hromadu akcí do konce roku. Dvě velké mezinárodní konference, kulaté stoly po krajích, první se koná už příští týden v Praze. Další bude k euru, ke komunitní energetice, ke školství, regionům a jejich zaostávání,“ popsal Farský své momentální pracovní vytížení.

Místo v užším vedení STAN uhájil loni v červenci na sjezdu v Hradci Králové. Před tím v únoru Farského jeho vlastní hnutí i po kritice od premiéra Petra Fialy donutilo, aby rezignoval na poslanecký mandát, protože voličům před volbami zatajil, že když bude zvolen poslancem, na více než půl roku odletí na studijní stáž na univerzitu v americkém Oregonu.

Chystá pro STAN evropské volby

Farský řekl iDNES.cz, že od předsednictva STAN má asi tři týdny oficiální úkol „dávat do hromady“ Evropu. „Nedělíme to, že by se na jedné kupičce řešil eurokomisař, na druhé eurovolby, program a euro. Jedeme to všechno v balíku. Všechno je to otevřené, v běhu. A s těmi eurovolbami, to, že je mám na starosti, neznamená, že já to povedu nebo že budu na kandidátce,“ uvedl Farský.

Zároveň je spolu s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem a ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou v portfoliu kandidátů na možného budoucího eurokomisaře za Českou republiku. O tom, kdo jím bude, by ale mělo být jasno až po evropských volbách v příštím roce.