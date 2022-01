Opoziční obstrukce kazí Farskému cestu do USA, ve čtvrtek kvůli hlasování neodletí

Expředseda poslaneckého klubu hnutí STAN a poslanec Jan Farský plánoval ve čtvrtek odcestovat na osmiměsíční stáž do Spojených států amerických. Let do Oregonu ale musí zrušit kvůli prodlužujícímu se jednání o důvěře nové vládě. Účast na jednání ministrů zahraničí v Brestu musel zrušit i Lipavský.