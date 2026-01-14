Státní zástupkyně obžalovala Feriho z dalšího znásilnění

  12:30aktualizováno  12:37
Státní zástupkyně obžalovala bývalého poslance Dominika Feriho z dalšího znásilnění. Feri si již odpykává trest za znásilnění dvou dalších dívek. Aktuální případ se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale obžalovaný bez jejího souhlasu sundal kondom.
Před Městský soud v Praze se vrací Dominik Feri.

Před Městský soud v Praze se vrací Dominik Feri. Feri už dříve obžalobu opakovaně popřel a odmítal, že by se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí. (22. dubna 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

„K podání obžaloby došlo v návaznosti na skončení přípravného řízení trestního, které se týkalo skutku, jímž se v minulosti zabýval také Ústavní soud,“ uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Policie Feriho obvinila loni v březnu právě až po zásahu Ústavního soudu. Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. Ústavní soud to odmítl. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle soudu nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.

Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 3. Nyní bude soud podle Cimbaly řešit termín hlavního líčení a bude také vyrozumívat obviněného.

Ve čtvrtek má okresní soud v Teplicích rozhodovat o Feriho případném propuštění z vězení. Devětadvacetiletý bývalý poslanec chce po polovině trestu domů. V návrhu o podmíněném propuštění, který v listopadu adresoval soudu, o sobě píše jako „o novém člověku“, informoval server Seznam Zprávy.

„Na prahu třicítky jsem příkladmo v ukázněnosti chování, schopnosti úsudku či v rozvaze na veskrz a do krajnosti jiným člověkem a nahlížím na vše z jiného stanoviska než před deseti lety,“ píše v návrhu.

Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl v letech 2017 až 2021 poslancem, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. V roce 2022 padla obžaloba ze dvou znásilnění – v jednom případě i nezletilé dívky – a jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění popíral.

V listopadu 2023 Obvodní soud pro Prahu 3 uznal Feriho vinným ve všech bodech obžaloby a vyměřil mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a do vězení v Teplicích nastoupil v květnu 2024.

22. dubna 2024

Soudy

