  12:56
Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Dominika Feriho v případu, kde je viněn z dalšího znásilnění. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla že měla s Ferim souhlasný sexuální styk, při kterém si sundal kondom. Policie Feriho obvinila v březnu po zásahu Ústavního soudu, původně věc odložila.
Před Městský soud v Praze se vrací Dominik Feri. Feri už dříve obžalobu opakovaně popřel a odmítal, že by se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí. (22. dubna 2024)

„Mohu potvrdit, že vyšetřování bylo skončeno a dozorujícímu státnímu zástupci byl předložen spisový materiál s návrhem na podání obžaloby pro trestný čin v sexuální oblasti,“ řekl serveru iRozhlas.cz šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 Pavel Polák.

Feri si momentálně odpykává tříletý trest za znásilnění dvou jiných dívek, z toho jedné nezletilé, a další pokus o znásilnění. Vinu od počátku odmítá. Do vězení nastoupil loni, v lednu bude Okresní soud v Teplicích projednávat jeho žádost o podmíněné propuštění. Feri kvůli předchozímu trestnímu stíhání už dříve rezignoval na poslanecký mandát a odešel z TOP 09.

Žena, které se aktuální případ týká, tvrdí, že měla s bývalým poslancem ve svých 17 letech souhlasný sexuální styk. Feri si však podle ní během něj sundal kondom, s čímž nesouhlasila. Policie případ nejprve odložila, postup potvrdilo i státní zastupitelství. Ústavní soud ale následně rozhodl, že podobné počínání lze kvalifikovat jako znásilnění a rozhodnutí žalobců zrušil.

Soudci policistům vytkli, že tvrzení dívky důkladněji neprověřili, na nic se jí nedoptávali a její vysvětlení řádně nezaznamenali. Policisté se podle soudu nepokusili zajistit elektronickou komunikaci, v níž dívka Feriho konfrontovala s jeho chováním a požadovala omluvu. Nevyslechli ani svědkyni, která o události údajně věděla. Policie následně Feriho v polovině března ze znásilnění obvinila.

12. června 2024

