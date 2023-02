„Trestní řád upravuje poskytování informací o trestním řízení a osobách v něm zúčastněných. Svědek i obviněný podepisují poučení o tom, že nesmí zveřejňovat citlivé údaje ze spisu,“ tvrdí advokát Jaroslav Ortman, který se specializuje na trestní právo.

Podle něj by „vyřčení jména“ měli policisté určitě prověřit. „Z jeho strany to je naprosto nestandardní chování, on tím porušil povinnost mlčenlivosti,“ pokračoval právník.