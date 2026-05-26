Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

  15:36aktualizováno  15:40
Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Před káznicí čekali na bývalého politika novináři.

Dominik Feri z věznice vyšel necelé dvě hodiny po verdiktu soudu, který ho podmíněně propustil na svobodu. Médiím řekl, že zkušenost z výkonu trestu považuje za pozoruhodnou.

Na otázku, kam po propuštění zamíří, odpověděl, že na hory. Následně nasedl do auta a odjel.

Soud Ferimu stanovil tříletou zkušební dobu, během níž se musí podrobit resocializačnímu programu doporučenému probační a mediační službou. Také se musí poškozeným neveřejně omluvit.

Dominik Feri po propuštění z teplické věznice. (26. května 2026)
Podle soudu Feri splnil všechny podmínky pro propuštění. To podpořili například i vězeňská psycholožka a státní zástupce.

Feriho žádostí se v Teplicích zabývali už podruhé. Poprvé v lednu ji soudce Jaroslav Malchus zamítl. Feri pak podal stížnost ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který mu vyhověl a věc vrátil do Teplic k novému projednání.

„V lednu soud nepožadoval od odsouzeného přiznání viny, ale určitý náhled na trestnou činnost. To však odsouzený podle soudu neměl. Minimálně ale od ledna došlo k posunu v chování odsouzeného od tehdejší sebestřednosti až arogance,“ uvedl tentokrát soudce Jaroslav Malchus.

Feri před soudem uvedl, že ponaučení z trestu pro něj bylo zásadní. „Výkon trestu je zkušenost na celý zbytek života. Nyní jsem skutečně někde jinde. Mám jiné životní priority, jiné ambice. Chci si najít partnerku a žít rodinným životem,“ pronesl.

Před pár dny jiný soud Feriho zprostil obžaloby v případu dalšího znásilnění, kterého se měl dopustit už v roce 2015. Podle státního zastupitelství si během styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Obžaloba navrhovala 12 měsíců za mřížemi, Obvodní soud pro Prahu 3 byl ale jiného názoru a označil Feriho zatím nepravomocně za nevinného.

Soudce Marek Bodlák uvedl, že skutek nelze označit jako trestný čin znásilnění. Feri se totiž nedopustil vyhrožování násilím ani jinak poškozenou nevydíral.

18. května 2026

Soudy

