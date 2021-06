‚Ferigate‘ koalici Spolu nerozložila. Výroky Schwarzenberga ale některé politiky ODS naštvaly

PRAHA Problematické chování Dominika Feriho vůči ženám mělo pro politika rychlou dohru. S dozvuky skandálu se však zástupci koalice Spolu budou potýkat ještě týdny, či spíše měsíce.

Předvolební koalice Spolu, jež sdružuje ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, se potýká nejen s reputačním skandálem okolo jejího dnes již bývalého taháku na mladé. I díky více než milionu lidí, kteří sledovali na sociálních sítí účet Dominika Feriho (dříve TOP 09), si od čtyřiadvacetiletého muže představitelé Spolu slibovali, že osloví juniorní voliče a prvovoliče. A to zejména v Praze. Jenže aféra, kdy jej několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování a násilí, vystavila Ferimu stopku. V prvních hodinách po odhalení kauzy se v základech otřásla i důvěru v celý koaliční projekt. A to zejména u nejsilnějšího člena tria – ODS.



Její politici pro Lidovky.cz pod podmínkou anonymity přiznali, že je nadzdvihly především komentáře Feriho spolustraníků, kteří zprvu případ bagatelizovali. „Měl jsem strach, když blbě kvákal Karel Schwarzenberg s Tomášem Czernínem. To u nás hodně lidí naštvalo. Když to ale opadlo, situace se trochu uklidnila,“ řekl vlivný politik ODS.

Etablovaný brand

Podobně se vyjádřil jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Kritizoval výrok exšéfa TOP 09, jenž v rozhovoru uvedl, že když „se 25letý kluk snaží dostat holky do postele, to bylo ale vždycky naprosto normální“. Kuba v reakci na výrok napsal: „Nechci soudit, jestli Dominik Feri udělal, co ty dívky popisují. Pokud ale tvrdí, že zatarasil dveře z pokoje a požadoval sex, a pan Karel Schwarzenberg k tomu řekne, ,že chce kluk dostat holku do postele, což je normální‘, tak musím říct, že za mě tohle není a nesmí být normální.“

Kuba sice v minulosti proti vzniku Spolu brojil, po „Ferigate“ ale společnou koalici už nekritizoval. Jeho spolustraníci to vysvětlují tím, že projekt je už příliš rozjetý a prostoru na změny není moc. „Je to už daleko. Asi tady platí rčení: společně chyceni, společně oběšeni,“ dodal vysoce postavený občanský demokrat.



Coby další argument zmínil, že se podařilo dostat značku Spolu do širšího povědomí. „Na rozdíl od koalice Pirátů a STAN se nám podařilo zachytit značku. Lidé už nás vnímají. Samovolně, aniž by jim to někdo napovídal. Vyplývá to z průzkumů. Brand Spolu funguje. Nyní to rozříznout a jít jako ODS samostatně by bylo v tomto ohledu problém,“ dodal.

Náhradník v nedohlednu

Reputační šlamastika s dopady na voliče v říjnových sněmovních volbám však není zdaleka to jediné, co ODS nyní zaměstnává. Odstoupení Feriho ze společné kandidátky znamená otevření choulostivé debaty, kdo jej nahradí na pozici čtyřky kandidátky v Praze. Tedy na místě, které má velmi vysokou šanci zajistit majiteli křeslo poslance v příští sněmovně. Web Seznam Zprávy uvedl, že by to mohl být starosta Prahy 7 a původně lidovecký politik Jan Čižinský, jenž se v minulosti angažoval v politickém projektu zakladatele spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře. Jméno Čižinského však v ODS budí vášně.

„Je to levicový aktivista, který v Praze napáchal škody, že bych svým voličům nevysvětlila, že s ním bydlím na jedné kandidátce. Chce kandidovat za Spolu, protože jsme mu zbyli? Nikdy,“ napsala serveru Lidovky.cz poslankyně Jana Černochová (ODS), dvojka na kandidátce Spolu hned za předsedkyní TOP 09 Markétou Adamovou Pekarovou.

O držiteli místa, jež na kandidátce uvolnil Feri, a též o tom, zda se na vyšší místa případně posunou ostatní kandidáti Spolu, má být v koalici jasno do konce června.