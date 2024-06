Máme poslední šanci se vzchopit, tvrdí Ferjenčík. V čem podle něj Piráti během kampaně chybovali?

O víkendu chtějí Piráti analyzovat příčiny neúspěchu. Je evidentní, že stranou otřásají spory.

Lidovky.cz: Jak se stavíte k pirátské vnitrostranické demokracii? Na kandidátku pro eurovolby vás umístili na 12. místo, načež jste spustil osobní kampaň. Vaše aktivita ale vzbudila kritiku spolustraníků a ještě zesílila poté, co volby dopadly pro stranu prohrou.

Za mě jsou primárky zcela v pořádku. Jejich výsledek jsme respektoval – těší mě, že hlasují všichni členové (k lednu jich Piráti měli 1264 – pozn. red.). Avšak v jedné věci jsem se s některými kolegy rozešel. Já to bral tak, že strana rozhodne, jaké je pořadí kandidátů a jak se rozdělí finance na jejich propagaci – rozhodnutí bylo zviditelnit čelo listiny, ne lidi vzadu. Ale současně my hlasujeme o přijatelnosti všech kandidátů.