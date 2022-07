Přípravy Colours of Ostrava byly náročné, festival nabízí nové služby

„Celková produkce připravila festival v rekordně krátké době, a to od prosince loňského roku, kdy se ještě akce takového rozsahu nemohly konat. Zaslouží si v tomto směru velké uznání. Samotné postavení areálu se povedlo za šest a půl dne,“ sdělil Jiří Sedlák, promotér festivalu.

V areálu ohrazeném plotem v délce třinácti kilometrů se pohybuje na pět tisíc lidí, kteří se starají o zdárný průběh akce. Jenom festivalová ochranka má k dispozici šest set padesát členů. Návštěvníci se mohou občerstvit u více než dvou set stánků, z toho osmdesát jich je s nápoji. Na stovce míst jsou nainstalované terminály pro bezhotovostní platby. Své stánky v areálu ale rovněž mají například neziskové a humanitární organizace.

„V kempu zbývají poslední místa u Slezskoostravského hradu, ten bližší, naproti Místecké ulici u areálu Colours, už je vyprodaný,“ uvedl Sedlák.

K největším technicky náročným produkcím patří na letošním ročníku vystoupení kapel The Killers, ty doprovází dvaatřicetičlenný štáb, Twenty One Pilots a Martina Garrixe – všichni hojně využívají pyrotechnické efekty.

„Scén je devatenáct, a to včetně diskusního fóra Meltingpot, které se koná paralelně v areálu Colours. Největší je hlavní scéna s délkou padesáti metrů, výškou dvaceti a hloubkou šestadvaceti metrů,“ upřesnil Sedlák.

Pomoc se znakovou řečí

Na hlavní scéně, ale i na Meltingpotu, se bude pro neslyšící tlumočit do znakové řeči. Je to jeden z rysů desátého výročí projektu Colours bez bariér.

„Půjde o vybrané písničky hlavních hvězd The Killers, Twenty One Pilots, LP a Inhaler. Vedle hudebníků uvidí diváci na hlavním pódiu jednu z nejvýznamnějších světových tlumočnic Amber Galloway Gallego,“ upozorňuje promotér.

Tlumočnice bude rovněž hostem jednoho z diskusních pořadů. Colours of Ostrava touto nabídkou doplňují paletu nadstandardních služeb pro festivalové návštěvníky se zdravotním znevýhodněním a obecně pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Poprvé se na festival mohou podívat i návštěvníci s autismem. Přehlídka jim zajistí bezplatnou asistenci proškoleného personálu a další výhody.

V platnosti zůstaly vstupenky na předchozí dva neuskutečněné ročníky. „Není zapotřebí je jakkoli aktualizovat, stačí přijít na bránu a vyměnit si je za festivalové pásky na ruku. Je dobré přijít s výraznějším předstihem než jenom na hlavní hvězdy. Hudební program začíná od časného odpoledne, vedle něj se ale nabízí možnost prozkoumání celého areálu. Odpadnou tak fronty u vstupu,“ vybízel Sedlák.

Vstupenky je možno v Ostravě vyměnit za pásky hned po příjezdu na hlavní vlakové nádraží v Přívoze.

Vstupenky na hlavní bráně festivalu

Slavnostní zahájení Colours of Ostrava začne na hlavní scéně v 17 hodin v režii novocirkusového souboru Cirk La Putyka a ve spolupráci s ukrajinskými umělci. O půl hodiny později roztočí show osvědčení Bazzookas z Holandska.

Čtyřdenní i jednodenní vstupenky jsou po zahájení k mání už jen na místě u hlavní brány festivalu, ovšem po celou dobu jeho trvání. Pásky na ruku jsou pípací. Čip odbaví obsluha při vstupu i při odchodu.

Kromě festivalu je možno využít nabídku Colours plus. Zájemci tak uvidí zajímavá místa v Ostravě, mají k dispozici slevy nebo vstupy zdarma na řadu míst. Například do zábavně vzdělávacích center v těsné blízkosti areálu festivalu nebo do vzdálenější ostravské zoo. K vidění jsou i nově rekonstruovaná jatka, kam přesídlí městská galerie, a podobně.