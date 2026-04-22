V Brně uvítají sudetské Němce i Wintonovy děti. Organizátoři čelí výhrůžkám

Evě Paddockové a Mileně Grenfell-Bainesové bylo šest a devět let, když jim Nicholas Winton zařídil odjezd do ciziny, aby tak unikly nacistům. Obě ženy židovského původu přes svůj pokročilý věk přijedou v květnu do Brna, aby se zúčastnily festivalu Meeting Brno.
Podle Davida Macka, spoluzakladatele festivalu, kromě besed pro školáky navštíví úvodní pietu obětem holocaustu na pátém nástupišti brněnského hlavního nádraží. Zúčastní se také hlavního programu na brněnském výstavišti.
Festival usiluje o dialog, snaží se otevírat důležitá společenská témata a přispívat k porozumění mezi komunitami. Cílem je především smíření a zbavení se předsudků mezi Čechy a potomky sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce z československého území odsunuti.
Právě Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) na pozvání organizátorů festivalu svůj letošní sjezd pořádá v Brně. Počítá s účastí zhruba tisícovky svých členů.
Letošním motivem festivalu je hledání domova. „Člověk poznává, kým je, díky tomu, že se potkává s druhými. Známe to všichni z návštěv zahraničí. Připomínat si to budeme ať po sudetoněmecké lince, ať při setkávání s přáteli třeba z Ukrajiny a také například momenty, které se dotknou izraelsko-palestinského konfliktu,“ přiblížil Macek. Mezi další témata bude patřit i desegregace Romů či pěstounská péče.
Podle Macka jsou zváni všichni, aby si navzájem vyslechli své názory a mohli se o nich pobavit.
Divadlo i diskuze
Festival Meeting Brno se koná od 21. do 31. května.
Nabídne diskuze třeba na téma segregace Romů, Benešových dekretů či o historii sudetských Němců.
Součástí jsou procházky nebo třeba divadelní představení, a to v původně židovských vilách v Brně.
Kompletní program, na jehož části je potřeba se předem registrovat, najdete na www.meetingbrno.cz
Výhrůžky pořadatelům
Akci, především kvůli sjezdu, provázejí výrazné protesty. Naposledy nespokojení občané zavítali na brněnské zastupitelstvo. Podle výkonné ředitelky festivalu Veroniky Smyslové čelí naživo i na sociálních sítích a v soukromé korespondenci organizátoři vlně výhrůžek.
„Vyjádřit názor je jedna věc, ale agresivně, sprostě a vyhrožujícím způsobem, kdy opravdu mluví o ublížení na zdraví, to už je znak, že takové chování není v pořádku. Řešíme to s policií,“ přiblížila Smyslová.
Na bezpečnost festivalu bude dohlížet policie, ale také soukromá security služba, organizátoři spolupracují s bezpečnostním expertem. Zúčastní se především akcí v ulicích města, jako je sousedské setkání 22. května s názvem Brno u jednoho stolu na Moravském náměstí.
Policisté budou jako každoročně doprovázet také Pouť smíření. Poutníci 23. května vyráží z Pohořelic do Brna, tedy proti původnímu směru cesty, kterou byli před 81 lety vyháněni Brňané směrem k rakouským hranicím.
„Neradi bychom ale působili jako původci bezpečnostních potíží. Jsme si celkem jistí, že to, co činíme, je správné. A že každý může vyslovit vlastní názor, je také správné,“ doplnil další ze zakladatelů Petr Kalousek.
Podle Kalouska je absurdní, že nejaktivnějšími kritiky sjezdu je hnutí SPD a její příznivci. Právě toto hnutí přitom sympatizuje s německou politickou stranou Alternativa pro Německo, která by chtěla zrušit Benešovy dekrety, což brněnští protestující vyčítají právě sudetoněmeckému sdružení.
„Proti nám protestují strany z pravicově extremistického spektra i komunisté. Byli to právě komunisté, kteří v roce 1931 ústy Václava Pokorného na svém šestém sjezdu připouštěli odtržení Sudet a jejich připojení k Německu. Co dávají za vinu nám, je přesně to, co oni sami či jejich partneři bohužel činí. Nebo jaké myšlenky šíří,“ míní Kalousek.
14. dubna 2026