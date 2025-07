„Pan premiér filmový festival navštíví, konkrétní program ještě připravujeme,“sdělila na dotaz vládní mluvčí Lucie Michut Ješátková.

Upřesňován je také program prezidenta. Už teď je ale podle ředitele odboru komunikace kanceláře prezidenta Víta Koláře zřejmé, že hlava státu se ve Varech objeví nejspíš až v samotném závěru festivalu. „Pan prezident se chystá na závěrečný slavnostní večer. Určitě se chce sejít i s vedením festivalu,“ nastínil plány hlavy státu Kolář.

Kromě prezidenta a premiéra se po karlovarské kolonádě budou pohybovat i další politici. Dorazit mají třeba ministři financí, kultury a dopravy Zbyněk Stanjura (ODS), Martin Baxa (ODS) a Martin Kupka (ODS), místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) nebo předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti Patrik Nacher (ANO). „Pravděpodobně pojedu na dva dny. Plán ještě nemám,“uvedl v reakci na dotaz Nacher.

To Jan Skopeček má o programu naprosto jasno. „Na festival jezdím pravidelně už od studentských let, kdy to pro nás byl jeden velký mejdan spojený s filmy, koncerty a podobně. Poslední roky je to samozřejmě mnohem uměřenější,“ svěřil iDNES.cz a pokračoval: „Mám letos vybraných pár zajímavých filmů, které bych chtěl zvládnout vidět, a vedle toho mám domluvenou řadu schůzek se zástupci byznysu. Každoročně je to samozřejmě příležitost mluvit i se zástupci umělecké branže. Tím, že jsou tam všichni téměř na jednom místě, toho lze zvládnout dost.“

Pracovat se ve Varech chystají i ministři Zbyněk Stanjura a Martin Baxa. Kdo naopak do Varů letos nepojede, je třeba předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který míří do Ostravy na festival Beats for Love.