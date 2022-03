Snažíte se poštvat českou společnost proti uprchlíkům, obvinil Fiala Babiše

„Já ta slova nechápu, respektive chápu to jako pokus poštvat českou společnost proti ukrajinským uprchlíkům. Což pokládám za absolutně chybné, když pomáháme lidem, kteří utíkají proto, že jim hrozí ztráta života, života jejich dětí,“ řekl Fiala v Bruselu, kde je na summitu Evropské unie.

„Říkat vládě, že se stará jen o uprchlíky? Absurdní. Ale tím, že pomáháme Ukrajincům, přece pomáháme českým občanům. Ti lidé k nám přicházejí, přicházejí k nám v obrovských množstvích a tady je máme jako nechat na ulici nebo co by si pan Babiš představoval?“ pokračoval premiér.

Babiš obvinil v pondělí ve svém pořadu Čau, lidi vládu. že upřednostňuje Ukrajince. „Já jsem o tom přesvědčen, že vláda by měla dělat vyvážená opatření, že by neměla upřednostňovat uprchlíky a Ukrajinu nad našimi občany, oni skutečně mají těžké období a ještě bohužel to bude velice náročné,“ prohlásil Babiš. „Proboha, pomáhejme i našim lidem,“ řekl také šéf ANO.

Na otázku iDNES.cz, jak by měla podle ANO vypadat strategie řešení uprchlické krize, kterou požaduje na vládě, Babiš odvětil: „Měli bychom trvat na tom, abychom věděli, kdo k nám přicházi.“ Řekl také, že uprchlíci, kteří do Česka přijdou, by také měli projít zdravotním screeningem. Za problém označil to, že příliš velké množství Ukrajinců, kteří do Česka přicházejí, míří buď do Prahy či do Brna.