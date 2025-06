Sněmovna jedná o nedůvěře vládě. STAN Fialu nepodrazí, slibují do jednoho

Starostové od počátku kritizovali přístup ODS i premiéra k celé aféře a nevylučovali kvůli ní ani odchod z kabinetu, vládu ale nakonec při hlasování podrží.

„Vyslovení nedůvěry vládě nepodpoříme. Více bude možno říci po jednání našeho klubu s panem premiérem,“ řekla poslankyně Michaela Šebelová, která po vypuknutí kauzy patřila k největším kritikům ODS v řadách STAN. Podobně mluvil i místopředseda poslaneckého klubu Petr Letocha. „Čekám na jednání s premiérem. Zatím jsem připraven vládu při hlasování podpořit,“ uvedl i on.

Starostové se budou Fialy ptát třeba na to, do jaké míry byl do transakce zapojen ministr financí Zbyněk Stanjura. „Zajímá mě, jestli nebylo nutné, aby ministerstvo spravedlnosti před přijetím daru získalo souhlas ministerstva financí,“ řekla pro iDNES.cz poslankyně Hana Naiclerová.

Maximálně odchod ze sálu?

Pokud by ranní jednání Fialy na klubu Starostů nedopadlo podle představ, nabízela by se varianta, že by poslanci STAN před hlasováním o nedůvěře opustili sál, čímž by se formálně vymezili proti ODS, vláda by ale zároveň hlasování ustála. Pro vyslovení nedůvěry je potřeba 101 hlasů, které opozice bez Starostů dohromady nedá.

„Záležet bude nejspíš na míře ochoty premiéra Fialy odpovídat na otázky poslanců STAN. Podle mě část Starostů aktivně pro vládu hlasovat chtít nebude. Vztahy ve vládě to nijak zvlášť nenaruší,“ myslí si politolog Lukáš Jelínek.

Sám premiér Fiala na dotaz ohledně možného odchodu poslanců STAN ze sálu nechtěl odpovídat. „Nespekulujme,“ řekl v nedělní Partii na CNN Prima News na dotaz moderátorky Terezie Tománkové. Prý je ale přesvědčený, že jeho vláda hlasování ustojí.

Jednání se uskuteční na popud opozičního hnutí ANO, které minulý týden shromáždilo dostatek podpisů. „Nemáme na vybranou. Jménem ANO jsem podala návrh na svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. První vlády, která spolupracovala s mafií,“ oznámila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Podle vedení Sněmovny panuje předběžná dohoda, že jednání může trvat i dva dny.

Podle politologa Aleše Michala bylo svolání schůze pro opozici prakticky povinností. „V době předvolební kampaně schůzi rétoricky využije k obviňování vlády ze spolupráce s mafií. Utvrdí tím své voliče v tom, jak špatná tato vláda je. Úspěch hlasování se ale čekat nedá, čistě prakticky by tři měsíce do voleb ani neměl reálný smysl,“ řekl MF DNES politolog Michal.