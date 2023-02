Vyšší DPH na knihy či noviny nebude. Nechci ohrozit média, slíbil premiér Fiala

Vládou zvažovaný záměr uvalit na tisk místo současných desíti procent DPH zvýšení na čtrnáct procent premiér zamítl. „O žádném takovém záměru nevím,“ řekl v debatě Deníku. V rámci návrhu na úpravu a zjednodušení DPH se podle Fialy zvažují různé varianty, ale o žádné není rozhodnuto.

On sám by nechtěl ohrozit nejen nezávislou žurnalistiku, ale třeba také vzdělanost tím, že by se právě kvůli schválení takového návrhu ztížilo vydávání tiskovin. „Touto cestou určitě jít nechceme,“ uvedl premiér.

Měla by se DPH na tiskoviny zvýšit? Ano 23 Ne 11

„Nechci ani komentovat jednotlivé nápady, které se ve veřejném prostoru objevují. Objevují se správně, protože my musíme přemýšlet nad tím, jak zjednodušit daňový systém. Musíme přemýšlet, jak dát do pořádku veřejné finance,“ dodal s tím, že je dobré, že experti navrhují různé podněty. Vláda poté musí rozhodovat a zvážit veškeré dopady.

Unie vadavatelů už loni v květnu navrhovala, aby na noviny a tiskoviny byla nulová sazba DPH. „Po schválení novely evropské směrnice o DPH se tento postup jeví jako legálně možný a z dlouhodobého hlediska se jedná o transparentní řešení podporované všemi vydavateli na trhu,“ argumentovala unie.

DPH pro tištěná média představuje v současnosti 10 %. Od května 2020 pak došlo ke sjednocení DPH i pro elektronické tituly.

Apel PEN Klubu

České centrum Mezinárodního PEN klubu se obrátilo na vládu, poslance a senátory otevřeným dopisem s výzvou, aby stát nezvyšoval daň z přidané hodnoty (DPH) na knihy.

„Knižní trh již nemá smysluplnou možnost kompenzovat zvýšení DPH nárůstem koncové ceny pro občany, aniž by to mělo velmi negativní dopady na dostupnost knih a schopnost občanů se k těmto knihám dostat,“ uvádí PEN klub. Proti zvyšování DPH na knihy v minulých týdnech protestovaly také Svaz knihkupců a nakladatelů ČR, Cech nakladatelů a Obec překladatelů.

„Pokud by skutečně nastalo zvažované zvýšení DPH na knihy v rámci zvyšování či sjednocování sazeb DPH, byla by DPH na knihy v ČR nejvyšší v Evropě s výjimkou Dánska, které však celý objem takto vybrané DPH vrací zpět do rozvoje knižního trhu,“ uvedl PEN klub. Zvýšení DPH by podle něj vedlo k zúžení nabídky knih a k jejich snížené dostupnosti pro příjmově slabší skupiny obyvatel.

„V důsledku by to pak vedlo k dalšímu rozevírání nůžek a posilování fragmentace naší společnosti, což si nikdo z nás nepřeje,“ stojí v dopise vládě. Součet negativních dopadů zvýšení DPH na knihy by podle Českého PEN klubu značně převýšil přínos z výběru této daně.

Konec Klímy i jeho plánu

Ve středu skončil vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma a spolu s ním zanikla jeho pozice. „Michal Klíma skončil po vzájemné dohodě, protože naplnil ty cíle, které jsme si od řízení této pozice slibovali,“ uvedl premiér.

„Koordinace boje proti vlivům cizí moci bude převedena na národního bezpečnostního poradce, vznikne oddělení strategické komunikace při Úřadu vlády,“ dodal Fiala.

Klíma připravoval Akční plán pro boj s dezinformacemi, ten je však podle Fialy krokem, který vláda neprojednala, ani nepřijala. Uniklé pasáže vyvolaly ve veřejném prostoru obavy z cenzury a určování, co je psát dovoleno a co zakázáno.