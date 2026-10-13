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Podpora kandidátky ANO senátorem ODS? Kupka se diví a Fiala se zlobí

  22:35aktualizováno  22:35
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ODS v Plzni zahájila ostrou část kampaně před komunálními a senátními volbami....

ODS v Plzni zahájila ostrou část kampaně před komunálními a senátními volbami. Na snímku Lumír Aschenbrenner, který obhajuje senátorský post v obvodu Plzeň-město. (31. srpna 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil v druhém kole senátních voleb...
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Voliči posílají do druhého kola senátních voleb v Plzni Lucii Kantorovou z ANO...
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Končící senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podle svého spolustraníka a bývalého premiéra Petra Fialy v druhém kole senátních voleb podpořil na Plzeňsku kandidátku hnutí ANO Lucii Kantorovou. Podle Fialy je takové počínání nepřijatelné. Doufá, že se jím bude dále zabývat i současné vedení strany v čele s Martinem Kupkou. Ten pro redakci iDNES.cz uvedl, že je z jednání Aschenbrennera, který v letošních volbách neuspěl, překvapený.

„Viděl jsem billboard, na němž senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podporuje kandidátku za hnutí ANO v druhém kole senátních voleb v Plzni. Absolutně to nechápu. Je to pro mě nepřijatelné. Věřím, že se tím bude zabývat vedení ODS ,“ uvedl na sociální síti X bývalý premiér Fiala.

Své vyjádření připojil i Martin Kupka. „Zaznamenal jsem video Lumíra Aschenbrennera, ve kterém jasně říká, že nikoho z kandidátů do Senátu v druhém kole plzeňských voleb nepodporuje a nebude dávat voličům žádná doporučení. Podoba billboardů mě proto překvapila a nesouhlasím s ní,“ uvedl pro iDNES.cz stávající předseda ODS.

Video, o němž mluví Kupka, je skutečně na sociálních sítích senátora dostupné. Redakce iDNES.cz i proto Aschenbrennera s žádostí o reakci oslovila.

Senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil v druhém kole senátních voleb kandidátku hnutí ANO Lucii Kantorovou. | foto: X @SoukupDavid

Aschenbrenner současně v horní komoře parlamentu působí a o prodloužení mandátu usiloval i v letošních volbách. Hlasy voličů ho však vynesly na pouhé třetí místo a se ziskem dvacet procent hlasů tudíž zůstal před branami druhého volebního kola.

Do něj naopak na Plzeňsku postoupil z prvního místa generál Karel Řehka kandidují za hnutí STAN a již zmíněná současná zastupitelka Plzně Lucie Kantorová.

Jako senátor Aschenbrenner působil dvanáct let, téměř třicet let byl také starostou druhého plzeňského obvodu Slovany. Odchod z jeho vedení nicméně avizoval již před volbami.

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