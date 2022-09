Nesehnali pro Fialu a spol. letenky, tak do Londýna letěl hned dvakrát speciál

Po příletu premiéra do Londýna se z provozních důvodů musel vládní speciál vrátit na pražské letiště v Kbelích. Po skončení smuteční akce znovu odletěl do britského hlavního města, aby přivezl českou delegaci zpátky do Prahy. Celkem tedy absolvoval dvě cesty navíc.

Tento způsob byl stále levnější, než kdyby Česká republika platila stojáka (parkovné pozn. red.) na bližším letišti, uvádí portál Manipulátoři.cz s odkazem na oslovené experty na letectví.

„Jako drtivá většina ostatních delegací jsme využili vládní speciál. Bylo prakticky nemožné zakoupit dostatečné množství letenek v požadovaném čase pro delegaci, doprovod a také pro zástupce médií, kteří letěli do Londýna společně s panem premiérem,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí vlády Václav Smolka.

Česká výprava na pohřeb zahrnovala premiéra Fialu, jeho manželku, mluvčího vlády Václava Smolku, šéfku protokolu Barboru Loudovou a blíže neurčený počet členů Ochranné služby Policie ČR.

Petr Fiala @P_Fiala Pohřeb královny Alžběty II. ve Westminsterském opatství proběhl ve velmi důstojné atmosféře. Účast státníků z celého světa ukazuje, jak hluboké úctě a vážnosti se královna těšila. (1/2) oblíbit odpovědět

S premiérem do Londýna odletěli i zástupci médií, kteří by se jinak museli přepravovat vlastní cestou. V neděli byla obsazenost letů z Prahy do Londýna na 90 procentech, popsala mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková.

Vzhledem k řadě aspektů vládní výpravy vládní však odmítla odhadnout, zda bylo ještě možné pro českou delegaci zajistit dostatek letenek.

„V oficiálních propozicích nebylo doporučení k tomu, aby se letělo linkami. Existoval pouze neformální apel,“ upřesnil Smolka.