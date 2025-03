Svolání schůzky do Paříže oznámil Macron minulý týden na závěr summitu EU v Bruselu. Jednání se mají zúčastnit zástupci 31 zemí z EU a NATO, včetně Kanady, Británie a Norska. Na místě bude také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Dokončíme naši práci na krátkodobé podpoře ukrajinské armády, na obraně udržitelného modelu ukrajinských ozbrojených sil, který by zabránil ruským invazím, a na bezpečnostních zárukách, které mohou poskytnout evropské armády,“ uvedl podle deníku Le Monde francouzský prezident.

Ukrajinský prezident Zelenskyj do Paříže dorazil už ve středu večer na pracovní večeři s Macronem. Na čtvrteční schůzce je rovněž generální tajemník NATO Mark Rutte, EU zastupuje předseda Evropské rady António Costa.

„Předpokládám, že získávají podrobnější informace z toho, jak probíhají jednání v Saúdské Arábii, jaká je vůbec šance, aby to příměří, které je na cestě, nebo které představuje určitou možnost posunu řešení situace na Ukrajině, má šanci být ze strany Ruska akceptováno,“ uvedl k jednání Fiala.

Schůzky v Paříži se účastní takzvaná koalice ochotných, tedy skupina zemí připravených zapojit se do případné mírové mise na Ukrajině po zastavení bojů. Premiér Fiala byl už začátkem března na předešlé schůzce v Londýně. Na únorovém a březnovém jednání evropských politiků organizovaném Francií se jednalo o obranných zárukách pro Ukrajinu a celý kontinent.

Čtvrteční jednání by mohla vyústit v konkrétních rozhodnutí. Cílem bude podle serveru Euronews dospět k závěru, jaké bezpečnostní záruky jsou evropské státy ochotné nabídnout Ukrajině, včetně toho, zda budou ochotné vyslat na Ukrajinu mírové síly. Dalším tématem bude cesta k zajištění „úplného příměří“, podle zdroje Euronews z Elysejského paláce je však Paříž k ruským slibům skeptická.

„Na jedné straně se musíme věnovat té aktuální situaci, to je, jak dosáhnout příměří a co to příměří znamená, jakým způsobem na ně budou navazovat další kroky, které přinesou dlouhodobé garance míru a stability, aktuálním tématem je také okamžitá pomoc Ukrajině. Co můžeme udělat, aby statečná obrana Ukrajiny dál pokračovala co možná nejúspěšněji,“ okomentoval český předseda vlády.

Plán české iniciativy

Na posledním setkání Evropské rady požádal francouzský prezident Macron, aby na tomto pařížském jednání informoval Fiala o české iniciativě a jejím průběhu v letošním roce. Podle premiéra je na místě okamžitá pomoc Ukrajině. V dlouhodobém horizontu je podle jeho slov zajistit podporu ukrajinské armády.

„Všichni se shodujeme v té tzv. koalici ochotných, že nejlepší bezpečnostní zárukou do budoucna je silná ukrajinská armáda, která může představovat odstrašující sílu vůči jakékoliv další ruské agresi, jakémukoliv ruskému nápadu zaútočit směrem na západ,“ dodal.

Fiala je rád, že Česká republika na všech fórech představuje aktivní hlas. A že se intenzivně účastníme těch debat, které by měly zajistit dlouhodobou bezpečnost Evropy.

Francie, Británie a Ukrajina podle serveru pracují na mírovém plánu, který chtějí představit Spojeným státům a o němž se bude ve čtvrtek zřejmě diskutovat v Paříži.

Pařížský summit se koná poté, co Spojené státy v úterý oznámily, že po samostatných jednáních se zástupci Kyjeva a Moskvy uzavřely dvě samostatné dohody s Ukrajinou a Ruskem o bezpečnosti plavby v Černém moři. Ukrajina i Rusko kromě toho souhlasily s přerušením útoků na energetickou infrastrukturu. Kreml ale přidal několik podmínek, které podle něj musí být naplněny, aby dohoda o příměří vstoupila v platnost.

Jedná se o zrušení sankcí vůči ruským bankám, které zprostředkovávají mezinárodní platby za obchod s potravinami a hnojivy. Banky jsou odříznuté od platebního systému Swift, který se ke zpracování plateb používá. Západ sankce proti Rusku zavedl v souvislosti s invazí na Ukrajinu.

Napětí mezi USA a EU

Dohody o příměří v Černém moři Elysejský palác podle Euronews označil za první krok, který však zatím nezajišťuje trvalé příměří. Paříž zároveň uvedla, že veškeré mírové snahy jsou plně koordinovány s Washingtonem a že Macron bude o výsledcích čtvrteční schůzky informovat amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Napětí mezi USA a EU se přitom v poslední době stupňuje. V úterý vyšlo najevo pohrdání evropskými spojenci ze strany některých Trumpových nejvyšších bezpečnostních činitelů, když se ukázalo, že do jejich skupinového chatu o plánovaných úderech proti jemenským povstalcům Húsíům byl nedopatřením přidán šéfredaktor časopisu The Atlantic. „Prostě nesnáším, když musím Evropu znovu zachraňovat,“ napsal v konverzaci americký viceprezident J.D. Vance. „Plně sdílím tvůj odpor k evropskému přiživování, je to ubohé,“ reagoval ministr obrany Pete Hegseth.

„Dlouhodobým tématem, které s tím vším souvisí, je, jak garantovat evropskou bezpečnost, jak posílit evropskou kapacitu, jak posílit evropské obranné síly. Abychom tím i reagovali na to, co jasně zaznívá ze Spojených států, že je potřeba se více starat o svoji bezpečnost a převzít větší odpovědnost za obranu a bezpečnost,“ uvedl premiér Fiala.