Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš iniciativu dlouhodobě kritizuje a mluvil o jejím zrušení, možném převzetí Severoatlantickou aliancí (NATO) či minimálně jejím auditu.
„Slíbil jsem, že ukrajinským obráncům letos dodáme 1 800 tisíc kusů velkorážové munice. Jsem rád, že mohu potvrdit, že jsme dnes tento cíl splnili,“ napsal v pátek Fiala.
Ukrajina se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Česká muniční iniciativa získává pro napadenou zemi dělostřeleckou munici, přičemž nákup financují západní státy. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.
Končící vláda apeluje na budoucí kabinet, aby muniční iniciativa pokračovala. „Je to zásadní věc z hlediska podpory Ukrajiny i toho, že to přináší ČR obrovskou prestiž a respekt v zahraničí,“ uvedl Fiala ve čtvrtek na bilanční tiskové konferenci s ministryní obrany v demisi Janou Černochovou.
Babiš ve čtvrtek v Bruselu uvedl, že pomoc Ukrajině musí být doprovázena jasným plánem, jak bude konečně mír a příměří. Během jednání s unijními představiteli byla podle Babiše zmíněna i česká muniční iniciativa, jejíž možné ukončení dříve naznačil.
„Rád se seznámím s muniční iniciativou, protože dosud pokusy, abych získal informace, úplně nevyšly,“ uvedl Babiš. „Určitě se k tomu vrátíme, protože je důležité, abychom znali podstatu, jak to všechno funguje,“ řekl novinářům.
Kyjev, ale i zástupci EU či dalších zemí sedmadvacítky muniční iniciativu velmi oceňují. Stejně tak ji opakovaně zmiňuje jako velmi důležitou i generální tajemník NATO Mark Rutte.
4. září 2025