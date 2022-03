Fiala letí do Bruselu na mimořádné zasedání NATO. Zúčastní se ho také Biden

„Spojenci posilují také východní křídlo a budeme se domlouvat na dalším postupu, musíme Ukrajině pomáhat. Budu také informovat o výsledcích mého jednání v Kyjevě,“ dodal premiér.

Vedle toho také bude probírat další možné sankce vůči Rusku. „Jsem pro to, aby se rozšiřoval katalog bank, které jsou odstřiženy od systému SWIFT, to bude Česko určitě podporovat,“ řekl.

Od začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu uplynul přesně měsíc a mnoho ukrajinských měst se stále nachází pod každodenní palbou Putinovy armády. Z Ukrajiny už před válkou do ostatních evropských zemí uprchlo už přes 3,5 milionu lidí a budoucí vývoj situace na Ukrajině je nejistý.

Vyslání mírových sil NATO na Ukrajinu by vedlo k přímé konfrontaci mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí, prohlásil ve středu ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov předtím odmítl vyloučit, že by Rusko použilo jaderné zbraně proti tomu, koho by považovalo za „existenční hrozbu“. A jeho kolegyně z ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová označila za absurdní srovnávat její zemi s třetí říší.

Na zasedání Evropské rady budou lídři řešit především otázku ukrajinských běženců. Dvacet sedm zástupců EU probere mimo jiné i posílení bezpečnostní a obranné spolupráce a na programu mají také témata týkající se energetiky či hospodářství.