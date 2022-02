Situace je vážnější každým dnem. Evropa je krok od války, tvrdí Fiala

„Všichni si přejeme mír, jeho pravděpodobnost se však snižuje,“ řekl v neděli na České televizi premiér Petr Fiala. Západní státy se snaží o diplomatické řešení, Rusko o něj ale asi nestojí, míní.

Pravděpodobnost vojenského útoku na Ukrajinu se podle premiéra každým dnem zvyšuje. „Ruská vojska jsou v takovém stupni připravenosti, že může útok začít v jakékoliv chvíli,“ uvedl. Pokud by se Rusko odvážilo k invazi, mělo by tvrdě zaplatit. Sankce by neměly být „kosmetické“ jako doposud, mělo by je tvrdě pocítit. Jsou nachystány a spustí se v momentě, kdy Rusko udělá agresivní krok.

Fiala nechtěl podobu konkrétních sankcí komentovat. Podle sankčního seznamu USA by se měly dotknout ruských oligarchů a blízkých spolupracovníků a přátel Vladimira Putina.

„Evropská unie vyhodnocuje míru dopadu sankcí na jednotlivé členské státy,“ poznamenal premiér s tím, že se řeší podoba kompenzací pro nejvíce postižené země. Česko patří ke státům, které by uvalení sankcí zasáhlo. „Musíme ale uvažovat jinak, tady hrozí válka v Evropě,“ dodal.

Premiér je rád, že západní státy postupují jednotně. „Vladimír Putin to nečekal,“ poznamenal. Všechna rozhodnutí jsou prováděna v úzké součinnosti i s USA a Kanadou, ukazuje se důležitost transatlantické vazby.

Petr Fiala @P_Fiala Všichni s napětím a obavami sledujeme dění na ukrajinsko-ruské hranici. Jsme připraveni na všechny scénáře. Podívejte se, prosím, na video. https://t.co/ywzoemjKOc oblíbit odpovědět

Česko na konci ledna schválilo Ukrajině pomoc v podobě munice. Poslalo jí dělostřeleckou munici ráže 152 mm. Premiér nevyvrátil, že kdyby Ukrajina další materiál potřebovala, Česká republika by mu pomohla.

Premiér v sobotním videu zveřejněném na sociálních sítích řekl, že Česko je připraveno na všechny scénáře vývoje. Případný válečný konflikt by měl podle Fialy nepochybně dopady i na Českou republiku.

„Chtěl bych vás ujistit, že naše vláda je na tuto situaci připravena, že ji dokážeme společně zvládnout. Jsme připraveni na všechny scénáře, ať už dojde třeba k přerušení energií nebo by nastala nějaká uprchlická vlna,“ řekl premiér. Rusko podle něj chce udělat z České republiky opět slabou a rozdělenou zemi, která by nedokázala čelit ruskému vlivu.