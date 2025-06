Zatímco v úterý na něj v Plzni létaly nadávky z části příchozích a čelil dokonce výhrůžkám fyzického násilí, ve Zlíně byla diskuze poklidnější. Hlavní konfrontace čekala Fialu hned na úvod, s prvním dotazem se totiž přihlásil protivládní aktivista Ladislav Vrabel. Když prohlásil, že za ním v roce 2022 stálo 250 tisíc lidí na Václavském náměstí, sál se bujaře rozesmál.

„Vy přece letos kandidujete, a proto mi přijde nefér, že si neuděláte vlastní kampaň a připojujete se sem,“ reagovala na něj moderátorka Iva Pazderková.

Vrabel si říct nedal. „Označil jste mě za kolaboranta a namaloval mi terč na záda bez důkazů, že bych pracoval pro Rusko. Tím, že jste sem přivezl milion Ukrajinců, vás veřejně označuji za zrádce národa a národ by s vámi měl takto zacházet,“ prohlásil.

Sálem se rozlehl nesouhlasný pískot. „Fuj! Vyveďte ho!,“ ozývaly se výkřiky. Fiala v klidu poslouchal a od Vrabela poté dostal otázku, kde vezme Česko peníze na zvýšení nákladů na obranu a vojenskou alianci NATO ze 3 na 5 procent.

„Nepřipadá mi seriózní, že jdete na diskuzi s občany s předsedou jiné strany a děláte si kampaň. Můžeme se setkat někde v diskuzi, ale na to byste musel mít procentní podporu, aby vás někam pozvali,“ poznamenal Fiala a sklidil potlesk. A reagoval i na Vrabelova slova o zradě.

„Jen ukazujete, co byste dělali, kdyby vám lidé dali hlas. Toho se nebojím, ale bojím se vaší rétoriky a vyhrožování. Ne kvůli sobě, ale kvůli České republice,“ řekl premiér. „A že by s někým měl národ naložit, to už jsme v minulosti slyšeli od extrémistů, kteří vládli v totalitním režimu, u něhož nechceme, aby se vrátil zpátky. Vy jste ukázal jedno z těch nebezpečí. Je to odporné a měl byste se stydět,“ dodal.

Vrabel během jeho řeči vstal a křičel, ale v reakci na hlasité výzvy přítomných se zase posadil. Fiala pak vysvětloval, kde vezme oněch pět procent na obranu. „Skládá se ze dvou částí: 3,5 procenta výdaje na obranu a 1,5 procenta výdaje související s obranou a bezpečností,“ uvedl s tím, že Česko do roku 2030 dosáhne tří procent na obranu země a výdaje bude zvyšovat o 0,2 procenta každý rok. „Jsme schopní z rozpočtu státu platit, aniž bychom museli zvyšovat daně. Jen meziroční zvýšení příjmů státního rozpočtu je přes 100 miliard korun,“ konstatoval.

Vedle Vrabela sedící bývalý republikánský politik Miroslav Sládek, který s ním kandiduje ve stejném hnutí, celou hodinu a půl dlouhou debatu seděl se zdviženou rukou. Když mikrofon dlouho nedostal, začal rukou mávat, v jednu chvíli se postavil a začal mluvit i bez něj. Pak se trochu bezmocně zase posadil. „Tady se někdo pořád hlásí,“ přimlouval se za něj Vrabel, ale ani on neuspěl.

Ke konci diskuze už to nevydrželi, oba se zvedli a začali se překřikovat, aby se za chvíli opět sesunuli na židličku. „Děláte si tady kampaň, protože vás nikdo nevolí, běžte si ji dělat před barák,“ vzkázal Sládkovi jeden tazatel. I další si z této dvojice dělali legraci. „Děkuji za slovo, i když nemám zdviženou ruku jako pan Sládek, jemuž cukala pravačka v 90. letech z úplně jiných důvodů,“ pronesl muž, který Fialu zkritizoval za politiku vůči Gaze, přístup k Green Dealu nebo bitcoinové kauze.

„Mě taky zneklidňuje situace v Gaze, není mi jedno, co se tam děje. Ale myslím, že se neshodneme, co jsou příčiny a jaké je řešení,“ reagoval na něj premiér. „Příčinou není politika Izraele, ale teroristická vláda Hamásu, která používá Palestince jako živé štíty a brání přijímání humanitární pomoci. Pokud nebude Hamás poražen, nedojde k řešení. I já bych si přitom přál, aby Palestinci měli perspektivu a žili důstojný život.“

A další dotaz ke Gaze: „Dnes je to 34 let od odchodu posledních sovětských vojáků z našeho území. Kdy vyzvete Izrael, aby přestal okupovat Palestinu?,“ ptala se mladá dívka.

„Máme speciální vztah k Izraeli, vždy jsme hájili jeho právo na existenci. Podporujeme dvoustátní řešení, aby Palestinci mohli žít v samostatném státu,“ líčil Fiala, podle něhož Gazu blokuje zejména Egypt, tedy arabská země. „Bojí se šíření terorismu, který dělá Hamás,“ dodal s tím, že nedávné útoky Izraele a USA na íránský jaderný program považuje za klíčové pro to, aby v regionu zavládl mír. „Protože právě Írán dlouhodobě podporuje teroristické skupiny,“ vysvětlil.

Narážky na Schillerovou a hájení Stanjury

Jinak jej čekaly převážně bezproblémové dotazy. Lidé se ptali, odkud čerpá energii, jak chce řešit zdravotní pojištění, co plánuje vláda v rámci boje s kybernetickými útoky, proč se mají kupovat americké stíhačky nebo jak snáší hulvátství v politice.

„Celý život se považuji za aktivního člověka, kterému není jedno, co se děje v této zemi. A začíná to shora. Když lidé vidí dřívější ministryni financí Alenu Schillerovou, která se tváří jako kultivovaná dáma, ale neváhá vulgárně nadávat mně nebo panu ministru Stanjurovi jen proti, že nemá dost argumentů… Přenáší se to pak do společnosti a odstraňuje jedna etická hranice za druhou,“ popisoval Fiala.

Ministerský předseda dostával i dotazy na nesrozumitelnou komunikaci. „Je třeba mluvit řečí našeho kmene. To sice dělají populisté a lžou, ale dělají to jednoduše,“ líčil jeden z občanů. Fiala v reakci začal vysvětlovat, že věci se sice dají zjednodušit, ale pak budou nepravdivé.

„V politice nemusíte oslovit všechny, ale podstatnou část, která vám umožní uspět ve volbách a prosadit politiku, kterou chcete,“ uvažoval. „Když to vezmu příkladem, z deseti lidí, co máte kolem sebe, můžete 3 až 4 škrtnout, protože nepůjdou k volbám. Ze zbylých 6 až 7 stačí přesvědčit 2 až 3 a dostanete přes 30 procent.“