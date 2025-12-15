„Hodně štěstí. Ať se daří,“ přál Fiala Babišovi. Napsal mu také osobní vzkaz

Text věnování zveřejnil Fiala na své stránce na sociální síti X.
Osmdesátistránková zpráva o stavu země, kterou Babiš od Fialy dostal, shrnuje výsledky vládnutí bývalé vlády pětikoalice a pak čtyřkoalice. „Když jsem nastupoval, Andrej Babiš mi napsal dopis. Já mu dopis psát nebudu, ale to podstatné najde v té zprávě, kterou mu osobně předám,“ avizoval předem Fiala.
„Přečetl jsem první stránku a je to stále stejné,“ řekl Babiš s tím, že přemýšlí, jak reagovat. Jeho vláda chce totiž vystupovat slušně. „Určitě to nebudu číst,“ řekl premiér Babiš.
Fiala mu předtím popřál, aby byl úspěšný premiér. „Hodně štěstí. Ať se daří,“ popřál svému nástupci, kterému předal také klíč od korunovačních klenotů. Babiše i další ministry vítal Fiala v pondělí ráno na Úřadu vlády poté, co prezident Petr Pavel novou vládu jmenoval.
Nový premiér popřál svému předchůdci při přebírání úřadu pevné zdraví.