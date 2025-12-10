Měl jsem více jezdit mezi lidi. Fiala o svých chybách a budoucnosti v politice

Fialův kabinet se naposledy sešel na schůzi. Premiér označil jeho působení v čele země za úspěšné, zpětně by však možná dal dříve na rady kolegů i novinářů, aby více jezdil mezi občany do regionů, jako to dělá ve velké míře také nově jmenovaný premiér Andrej Babiš.
Jeho vláda si podle Fialy prošla mnoha problémy. „Když jsme ji přebírali po Andreji Babišovi, byla zde nová silná vlna covidové pandemie, zasáhl nás i krach společnosti Bohemia Energy. A do toho všeho přišla válka na Ukrajině a všechny problémy s tím spojené včetně masivní uprchlické vlny k nám,“ vypočetl Fiala.
Ačkoliv mezi své úspěchy zmínil zvládnutí uprchlické krize po začátku války na Ukrajině či zbavení se závislosti ČR na ruském plynu, uznal i chyby.
„Kritiky je všude dost, nikdy jsem se ale nebránil přiznat, když se nám něco nepovedlo. Byly tu chyby v oblasti digitalizace stavebního řízení či v agendě školství. Měli jsme tu tři ministry a vím, že by Česká republika potřebovala, aby se to hýbalo lépe,“ uvedl Fiala po jednání vlády.
V politice zůstane i nadále
Co se týče budoucnosti, nemá ještě Petr Fiala zcela srovnané všechny plány. „Jako každý člověk potřebuji trochu odstup. Nyní se stále věnuji funkci předsedy vlády, budu se také věnovat funkci předsedy ODS. Nechci se věnovat pouze akademické práci, chci se věnovat mladým lidem a diskutovat s nimi a motivovat je pro práci v politice. Plánů mám víc, ale musí postupně uzrát,“ řekl.
Po čtyřech letech ve vedení vlády se bude Fiala věnovat zase poslanecké práci. „Pokud chci něco změnit ve veřejném prostoru, nemyslím si, že k tomu potřebuji nějaké funkce. Proti všem předpokladům jsem jedním z nejvíce úspěšných politiků na sociálních sítích a nechci to nechat jen tak,“ zdůraznil. S pomocí svých profilů, které sleduje statisíce lidí by podle svých slov rád nadále bojoval proti šíření populismu a extremismu.
Fialova vláda nastoupila 17. prosince 2021, pondělním jmenováním nového kabinetu skončí téměř přesně po čtyřech letech. Původně ji tvořila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se Starosty a nezávislými a Piráty, kteří však po koaliční roztržce loni odešli do opozice. V nové Sněmovně má většinu 108 hlasů koalice ANO, SPD a Motoristů, hlasovat o důvěře by mohli poslanci 13. ledna.