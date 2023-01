Fiala hostil české premiéry. U jednoho stolu se sešli velcí političtí soupeři

Premiér Petr Fiala v Kramářově vile hostil české premiéry za posledních třicet let od vzniku samostatné České republiky po rozdělení Československa.

Jako jedni z prvních dorazili bývalý premiér Petr Nečas s druhou manželkou Janou a expremiér Jiří Paroubek se současnou partnerkou, exposlankyní za ČSSD Gabrielou Kalábkovou.

„Myslím, že to je krásné výročí, republice se daří,“ řekl expremiér Jiří Rusnok, který se zastavil při příchodu do Kramářovy vily u novinářů.

„Já jsem se rozhodl k třicátému výročí samostatné České republiky pozvat na večeři všechny, kteří zastávali od 1. 1. 1993 funkci předsedy vlády České republiky. Navzdory tomu, že mnozí byli navzájem politickými soupeři nebo jsou, nebo že máme rozdílné názory na spoustu věcí, pokládám za dobré a chci, abychom v takovýchto slavnostních chvílích byli všichni pohromadě. Všichni, kteří měli v nějaké době, v historii moderní samostatné České republiky tu odpovědnost, možnost, příležitost stát v čele vlády, být na vrcholu výkonné moci v České republice, spoluutvářet směřování České republiky, abychom se tady setkali a oslavili tento významný svátek,“ řekl Petr Fiala.

Fialu rozesmála otázka na nejlepšího premiéra

Premiéra Petra Fialu rozesmála otázka na nejlepšího premiéra za 30 let samostatné České republiky. „To samozřejmě nebudu hodnotit. Až zase jednou budu mít možnost psát texty jako politolog, tak se určitě vrátím k tomu, jak kdo vykonával funkci premiéra,“ odpověděl. „Myslím, že to ani není můj úkol. Je to úkol politologů, novinářů, historiků a dalších, aby se tím zabývali,“ řekl Fiala.

Před slavnostní večeři dosavadních premiérů se setkal s prezidentem Miloš Zemanem na tradičním novoročním obědě. Zeman mu tak pak večer oplatil, když přijel za Fialou do Kramářovy vily s manželkou Ivanou. Tentokrát v roli expremiéra jednobarevné menšinové vlády ČSSD z éry opoziční smlouvy.

Večeře se účastní většina bývalých předsedů české vlády. Chybět mají tři expremiéři. Zcela určitě Stanislav Gross, který zemřel v roce 2015. Expremiéři Josef Tošovský a Bohuslav Sobotka účast na slavnostní večeři nepotvrdili, řekl iDNES.cz mluvčí vlády Václav Smolka.

Česká republika měla ve své historii zatím celkem 13 premiérů. U jednoho stolu by se tak poprvé měli potkat Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, Jan Fischer, Petr Nečas, Jiří Rusnok, Andrej Babiš a Petr Fiala.

Po večeři se uskuteční koncert, který proběhne v pražském Rudolfinu. Na něj dorazí i slovenský premiér Eduard Heger.