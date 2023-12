Fialův projev o naději. „Nekonkrétní a nudné pohlazení po hlavách mezi pohádkami,“ zní od expertů

Zatímco v předchozích dvou novoročních projevech Fiala upozorňoval, že nastupující rok nebude jednoduchý, tentokrát hovořil o naději. Zdůraznil ale, že uplynulé dva roky byly náročné. „Sotva skončila doba omezení a nejistoty způsobená snahou zabránit šíření nemoci covid-19, dopadly na nás, na naši část Evropy, přímé důsledky ruského útoku na Ukrajinu. Zasáhla nás energetická krize, migrační vlna a zejména pak inflace. A nakonec děsivá tragédie z 21. prosince,“ uvedl premiér.

Podle politologa z Masarykovy univerzity v Brně Lukáše Jelínka projevu chyběla konkrétnost. „Bylo to takové pohlazení po hlavách mezi zprávami a pohádkou. Ale do vánočního období se to docela hodilo,“ zhodnotil pro server Lidovky.cz.

Při svém projevu Fiala vzpomenul na oběti střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Po celé Vánoce byli Češi v myšlenkách s rodinami, blízkými a přáteli těch, kteří byli tímto útokem zasaženi,“ řekl. „Modlili jsme se a modlíme se za oběti, za brzké uzdravení všech zraněných a taky sílu pro všechny pozůstalé,“ doplnil.