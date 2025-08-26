Evropská komise chce sledovat, co si lidé píší. To nepřipustíme, odmítá návrh Fiala

  14:45
Premiér Petr Fiala (ODS) odmítl návrh na sledování online komunikace lidí namířený proti dětské pornografii a zneužívání dětí. Obává se zneužití nástroje, který by prolamoval soukromí milionů lidí, napsal v úterý na sociální síti X. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zase uvedl, že v Evropské unii pro tento návrh není většina. Oba reagovali na zprávu médií o takzvané chat control.

Tisková konference premiéra Petra Fialy (ODS), ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a skupiny koaličních poslanců k aktuálním krokům v řešení nelegální migrace a k návrhu na zpřísnění azylové a návratové politiky v České republice. (7. března 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

„Za sebe i za celou koalici SPOLU chci jasně říct: sledování soukromé korespondence občanů nepřipustíme. Nesouhlasíme s tím, aby bylo možné monitorovat veškeré e-maily nebo zprávy na platformách, jako je WhatsApp nebo Messenger,“ napsal premiér.

Ochrana dětí je podle něj důležitá, je ale třeba jí dosáhnout jinak. „Ne, že to bude znamenat prolomení soukromí milionů lidí. To je nebezpečné a může to být zneužito. Proto jsme to dosud odmítali a odmítneme to i v budoucnu,“ dodal.

Chat control v nynější podobě Česko rozhodně nepodpoří, uvedl Rakušan. „V tuto chvíli tak pro toto opatření neexistuje kvalifikovaná většina členských států,“ dodal.

Místopředseda opozičního hnutí ANO Radek Vondráček na síti X napsal, že státní šmírování nemá se západními hodnotami nic společného. „Takové kroky nás reálně tahají na Východ. Hnutí ANO dlouhodobě bojuje za zachování občanských svobod a vytrvá. ANO, jsme prozápadní!“ dodal.

Chat control vychází z návrhu Evropské komise z roku 2022 namířenému proti sexuálnímu zneužívání dětí. Poskytovatelé online služeb včetně chatovacích aplikací, sociálních sítí a datových úložišť by podle návrhu měli zákonnou povinnost prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů.

Na materiály týkající se dětské pornografie nebo zneužívání nezletilých by poskytovatelé služeb museli upozornit příslušné úřady. Odpůrci návrhu to považují za formu hromadného sledování neslučitelnou s demokratickými hodnotami, která by mohla ovlivnit soukromí lidí v EU.

