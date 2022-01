Odmítáme agresi ze strany Ruska, máme s okupací zkušenosti, řekl Fiala

„My jsme země, která má s vojenskou okupací vlastní zkušenosti, a proto nejsme připraveni něčemu takovému jenom přihlížet. A to i v situaci, kdy se to netýká přímo České republiky. Ale ono se nás to týká nepřímo, naše bezpečnost je tím ohrožena,“ řekl Fiala v souvislosti s hrozbou ruské agrese vůči Ukrajině.

1. února se sejde Bezpečnostní rada státu. Fiala vystoupil po výzvě šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové.

Rusko, které anektovalo Krym a podporuje separatisty na Donbasu, poslalo k hranicím Ukrajiny okolo 100 tisíc vojáků. „Je to neodůvodněná a neoprávněná aktivita ze strany Ruska,“ řekl poslancům premiér. Je podle něj potřebný společný postup Severoatlantické aliance.

„Vláda Petra Fialy se snaží vtáhnout Českou republiku do války“, reagoval na Fialovo vystoupení šéf SPD Tomio Okamura. Odmítl plán vlády poskytnout Ukrajině darem dělostřeleckou munici na obranu proti Rusku.

„Plánujeme na jednání vlády schválit požadavek na dodávku potřebné munice. Komunikujeme s ukrajinskou stranou a celou věc bude průběžně sledovat a vyhodnocovat krizový štáb ministerstva zahraničí. Pokud bude potřeba, budou následovat i další kroky,“ uvedl v pondělí pro iDNES.cz Fiala. Cílem je podle něj posílení obranyschopnosti Ukrajiny.

To, že chce Česko darovat Ukrajině dělostřeleckou munici, oznámila minulý týden ministryně obrany Jana Černochová. „Chceme dodat dělostřeleckou munici ráže 152 mm a je to prodiskutováno i se zástupci generálního štábu a byl by to dar,“ uvedla Černochová spolu s ministrem zahraničí za Piráty Janem Lipavským. V případě ruského útoku na Ukrajinu je Česká republika připravena podpořit i sankce vůči Moskvě.