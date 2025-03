Putin hraje svoji hru. Z požadavků zřejmě neustoupí, myslí si Fiala

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už před zasedáním kabinetu novinářům řekl, že z telefonátu nevzešel nástin skutečného řešení války na Ukrajině.

„Zatím to nepřineslo ty kýžené výsledky, což by bylo příměří s výhledem na dlouhodobý a trvalý mír,“ uvedl Fiala. Je podle něj potřeba věřit, že se Ukrajina míru a spravedlivého řešení dočká. „Protože určitě by nebylo v zájmu Evropy a v zájmu bezpečnosti Evropy, aby ruská agresivní politika byla ve finále úspěšná,“ dodal premiér.

Podle Jurečky má význam, že spolu prezidenti hovoří. „Je důležité, že ti lidé spolu mluví, ale telefonát, byť z toho jásají asi v Moskvě i ve Washingtonu, asi nepřinesl reálně vůbec nic pro problémy, které tady dneska máme. Pro Ukrajinu, pro ten konflikt,“ řekl Jurečka.

„Neviděl jsem z toho žádný nástin skutečného řešení, protože na jedné straně se vytváří podmínky, které by Ukrajina byla připravena akceptovat a Moskva nic z toho nechce,“ dodal.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je vyvíjení diplomatických kroků namístě, zároveň je ale důležité, aby byl dosažen důstojný mír pro Ukrajinu. „Jakkoli si všichni přejeme, aby ty telefonáty a diplomatická cesta měla pozitivní výsledky, tak zatím ty aktuální zprávy jsou v tomto směru spíše skeptické,“ podotkl Kupka.

Dál podle něj platí, že vyvíjení diplomatických kroků je namístě, zároveň je ale důležité, aby byl dosažen mír, který znamená důstojnou cestu pro Ukrajinu. „Aby to v tomto směru nebyly kroky, které dají za pravdu agresorovi,“ dodal.

Také ministr kultury Martin Baxa (ODS) považuje posun po telefonátu za velmi malý, nicméně i minulé dny podle něj ukázaly velkou turbulenci.

„Záleží, o čem si povídali a co dohodli. Co je naprosto zásadní, tak u jakékoli dohody o dlouhodobém, trvalém míru musí sedět Ukrajina. Prostě to nemůže být bez Ukrajiny,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Posun očekává spíš od nadcházejících rozhovorů na Blízkém východě.

Trump s Putinem v úterý hovořili telefonicky o Ukrajině a podle prohlášení Bílého domu a Kremlu se shodli na pozastavení útoků na energetické objekty. Zároveň se vyslovili pro zlepšení bilaterálních vztahů. Podle Trumpa byl hovor dobrý a produktivní. Kreml podle tiskových agentur po skončení telefonátu uvedl, že Putin souhlasil se zastavením útoků na energetickou infrastrukturu na 30 dnů.

V noci nicméně Rusko zaútočilo na Ukrajinu podle místního letectva 145 drony a šesti střelami, protivzdušná obrana sestřelila 72 bezpilotních letounů. Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS oznámilo sestřelení 57 ukrajinských dronů nad Ruskem a Azovským mořem.