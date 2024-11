Řešení války na Ukrajině nebude jednoduché, všichni to víme, řekl Fiala

Fiala s Trumpem hovořili také o situaci na Blízkém východě a o česko-amerických vztazích. O pondělním telefonátu informoval Fiala již dříve na sociální síti X.

„Rozhovor mě překvapil ve dvou směrech. Byla to opravdu otevřená debata. Donald Trump se mne ptal na moje názory na ukrajinsko-ruský konflikt a jeho řešení. Překvapila mne i srdečnost i přátelskost toho rozhovoru,“ řekl Fiala s tím, že prezident Trump zmiňoval i osobní vazbu k ČR a svém vztahu k Česku prý hovořil velmi pěkně. Český premiér také ocenil pružnost americké strany při organizaci telefonátu vzhledem k tomu, že Fialovy časové možnosti omezoval čtyřhodinový let do Baku.

Na otázku, zda Trump, který dříve sliboval válku Ruska proti Ukrajině ukončit ještě před svou inaugurací, uvedl nějaké podrobnosti o svém plánu, Fiala odpověděl, že obsahy rozhovorů nezveřejňuje, protože se to nemá, a určitě si prý ale každý veřejně řekne to, co chce říct. „Určitě řešení ruské agrese na Ukrajinu, řešení té situace nebude jednoduché, to myslím víme všichni,“ řekl.

Republikán Trump v amerických prezidentských volbách porazil svou demokratickou soupeřku Kamalu Harrisovou. Úřadu se ujme 20. ledna.

Telefonát trval zhruba 12 minut a vládla při něm výborná atmosféra, řekl v České televizi europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra s odkazem na informace od poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara. Za důležitou věc Vondra označil to, že Trump Fialovi zavolal a že mu Česko není lhostejné.

Fiala gratuloval Trumpovi k vítězství již minulý týden. Naším společným cílem je zajistit, aby vztahy mezi našimi zeměmi zůstaly na nejvyšší úrovni i přes změny v administrativě a abychom je nadále rozvíjeli ve prospěch našich občanů, napsal na sociální síti.

Fiala letos v dubnu jednal s americkým prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě. Schůzku tehdy označil za důkaz vynikající úrovně česko-amerických vztahů.