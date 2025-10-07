Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

  18:58aktualizováno  18:59
Premiér Petr Fiala skončí v čele ODS a nebude už kandidovat na předsedu. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy výkonné rady,“ napsal Fiala na sociální síti X.

Premiér Petr Fiala (ODS) jednal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. (5. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hned v sobotu večer po volbách se tak sešlo předsednictvo ODS a o den později místopředseda Martin Kupka řekl, že by volební kongres občanských demokratů měl být dříve – už v lednu příštího roku.

Právě o Kupkovi se mluví jako o jednom z možných nástupců současného předsedy ODS, premiéra a lídra SPOLU Petra Fialy, kdyby se ho strana rozhodla v reakci na porážku ve volbách vyměnit. Kupka už řekl, že by nekandidoval proti Fialovi.

Koalice SPOLU je přežitá, řekl senátor Červíček

Špičky ODS na jednání výkonné rady rozhodují, jakým směrem se strana má ubírat po prohře ve volbách do Sněmovny s hnutím ANO Andreje Babiše. „Koalice SPOLU je přežitá,“ řekl při příchodu na jednání výkonné rady ODS senátor Martin Červíček.

Podobných radikálnějších názorů se dá očekávat ve vedení ODS více. Nejen proto, že stranu čeká odchod do opozice, zatímco vládu sestavují ANO, SPD a Motoristé sobě.

Někteří významní občanští demokraté zcela vypadli ze Sněmovny, když je díky preferenčním hlasům přeskákali partneři v koalici SPOLU z KDU-ČSL. Ve vysoké politice tak skončili třeba první místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura, který byl lídrem kandidátky SPOLU v Moravskoslezském kraj.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.