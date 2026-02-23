Přispívejte i finančně do muniční iniciativy, vyzval vládu expremiér Fiala

Babiš tím podle bývalého předsedy vlády i ODS nebude tratit, protože pomoc Ukrajině napadené Ruskem formou finanční pomoci podporuje i polovina voličů hnutí ANO a dokonce dvě třetiny voličů Motoristů sobě.
Česko muniční iniciativu nezrušilo, ačkoli na to hnutí SPD tlačilo, ale nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se dohodla, že do ní Česko už nedá ani korunu.
Přestaňte rozdmýchávat nenávist, vyzval Fiala šéfa Sněmovny
Fiala se obrátil i na předsedu Sněmovny a SPD Tomia Okamuru. „Prosím, přestaňte se svými výpady vůči Ukrajinkám a Ukrajincům. Přestaňte rozdmýchávat nenávist,“ řekl bývalý premiér.
Právě Okamura po zvolení do čela Sněmovny nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny. A následovala ho i ministerstvo vnitra a pak i Úřad vlády.
Před Úřadem vlády bude 24. února ukrajinská vlajka znovu dočasně vyvěšena. Bude to v den výročí začátku ruské agrese, kterou ruský diktátor Vladimir Putin nazývá speciální vojenská operace.
„Dnes Ukrajina bojem za své území, o své životy chrání i Evropu. Kdyby Rusko chtělo, tak válka může skončit zítra,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil.
„Podpora českého národa vůči Ukrajině je otázka naší bezpečnosti. V téhle historické zkoušce česká společnost obstála,“ uvedl šéf ODS Martin Kupka. Připomněl, že za čtyři roky od začátku ruské agrese vůči celé Ukrajině vybrali Češi na humanitární pomoc napadené zemi přes 3,4 miliardy korun.
Ruská agrese vůči Ukrajině ale ve skutečnosti probíhá už od roku 2014, kdy Rusko v rozporu s mezinárodním právem obsadilo ukrajinský Krym.