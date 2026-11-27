„Vy jste podle mého názoru porušila zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a podle toho, co jste řekla, tak ho porušil i pan kolega Papajanovský, který je členem komise. Já si pamatuju, když tady byla vyšetřovací komise, která se týkala Filozofické fakulty, tady někteří lidé se kousali do rtu a věděli, že nemůžou nic říct, protože jim to zakazuje zákon,“ řekl Radim Fiala.
„Pokud to neudělá pan předseda Rajchl, předseda vyšetřovací komise, tak já vám říkám, že já za to, co jste tady předvedli, vás dám k mandátovému a imunitnímu výboru pro porušení zákona, paragrafu 48 mlčenlivost, zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. To přece nejde. Pravidla platí pro všechny,“ prohlásil šéf poslanců SPD.
Co Radima Fialu i některé jeho kolegy z vládní koalice tak popudilo?
Šebelová ve Sněmovně mluvila o tom, že jí ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka ukazuje časopis, kde je předseda STAN Vít Rakušan jako Don Vito.
„Vy nás rádi označujete jako mafiánské hnutí. Tak já vám něco řeknu. Zasedala komise k Dozimetru, vyšetřovací komise, kterou jste si zřídili, aby Jindřich Rajchl mohl mít příplatek, aby mohl mít 48 tisíc každý měsíc jako předseda komise. A tento týden tam vystoupil ředitel Mazánek a myslím si, že tam jednoznačně padlo, že pět mrtvých v Dozimetru je úplný nesmysl a že Vít Rakušan nemá s touto kauzou nic společného. Myslím, že to padlo i na půdě této Poslanecké sněmovny. Když vám dojdou argumenty, vytáhnete na nás mafii a Dozimetr. My máme čisté svědomí. Vám došly naprosto argumenty, je to ukázka vaší argumentační bezradnosti,“ řekla Šebelová.
Jako prvního z vládní koalice, ještě před Radimem Fialou, to zaujalo šéku poslanců ANO Taťánu Malou.
„Jak to víte? Já ať jsem hledala, jak jsem hledala, tak vy členkou komise Dozimetr za prvé nejste, takže mě by zajímalo, jak můžete disponovat těmito informacemi. To je první věc. Druhá věc, zajímalo by mě a chtěla bych na mikrofon slyšet od pana poslance Papajanovského, že se o takovéto informace s nikým nepodělil, protože v tom okamžiku by došlo k porušení § 48 odst. 8 zákona o jednacím řádu, o vynesení informací, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti,“ řekla Malá.
„Zcela bez emocí, nějakých výčitek bych chtěl požádat paní Šebelovou, aby využila svého přednostního práva, vystoupila zde a jenom v klidu nám objasnila, jak se k těm informacím dostala,“ vyzval Šebelovou i ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený.
Šebelová řekla, že jen citovala tweet kolegy z hnutí STAN Jana Papajanovského, který členem komise k Dozimetru je, z 24. listopadu.
„Tázala jsem se pana kolegy Papajanovského, jak je možné, že může tuto informaci zveřejnit. Řekl mi, že tímto porušuje interní pravidlo komise, které si komise schválila, protože interní pravidlo komise říká, že jediný, kdo má právo informovat o jednání komise, je pan předseda Jindřich Rajchl,“ hájila své vystoupení Šebelová.