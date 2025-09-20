Musíme Česko chránit před drony, vyzval Fiala na konferenci při Dnech NATO

Lepší ochranu České republiky proti dronům slíbil premiér Petr Fiala v rámci tiskové konference na Dnech NATO, kterou pořádal společně s ministryní obrany Janou Černochovou.
Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci na Dnech NATO, kterou pořádal společně s ministryní obrany Janou Černochovou (20. září 2025)

„Musíme se ochraně proti dronům intenzivně věnovat. Nová skupina pod Bezpečnostní radou státu bude řešit komplexní ochranu občanů před nebezpečím, které drony představují,“ uvedl Fiala.

Černochová dodala, že Česko chce jít cestou vícevrstvé vzdušné obrany a řeší také pořízení několika stovek dronů. Řeč došla i na plánované armádní logistické centrum poblíž mošnovského letiště. Podle ministryně obrany projekt postupuje.

„Opakovaně jsme se scházeli s hejtmanem Moravskoslezského kraje a pracujeme na získávání a scelování pozemků, které jsou pro výstavbu potřebné. Je to klíčová infrastruktura pro fungování armády,“ řekla Černochová.

Premiér připomněl, že Česko letos vydá na obranu 3,3 procenta HDP, tedy 168 miliard korun, a příští rok půjde o 206,5 miliardy korun.„Reagujeme tím na současnou bezpečnostní situaci i napravujeme dlouhodobé podfinancování armády,“ uvedl.

Dodal, že rozhodnutí o nákupu letounů F-35 bylo správné a válka na Ukrajině podle něj donutila Evropu, aby se o vlastní bezpečnost starala sama. „Nikdo jiný to za nás neudělá. Je to i velká příležitost pro český průmysl,“ zdůraznil Fiala.

Podle premiéra Českem proteklo už na 250 miliard korun pomoci Ukrajině, jen letos tam bylo v rámci muniční pomoci dodáno 1,8 milionu kusů munice.

Černochová připomněla, že Česko pořizuje 24 letounů F-35, z nichž dvanáct se bude vyrábět v Itálii. Právě italské F-35 byly jednou z hlavních atrakcí Dnů NATO – jak na stojánce, tak ve vzduchu.

„Jsou tu partneři z šestnácti aliančních zemí. Podepsali jsme hned několik smluv a memorand,“ uvedla ministryně. Na přehlídce podle ní bylo k vidění hned několik strojů, které budou brzy tvořit páteř armády.

„Jsou tady tanky Leopard 2A8, které armáda pořizuje, i starší Leopardy 2A4, které se budou modernizovat na jejich úroveň. Kupujeme i bojová vozidla CV90,“ řekla.

Domácí obranný průmysl se podle ní stává stále důležitějším. „Za čtyři roky jsme uzavřeli 96 procent smluv s českým obranným průmyslem. Ten je konkurenceschopný a je o něj zájem napříč Evropou,“ zdůraznila. Krátce po tiskové konferenci mohli návštěvníci sledovat i letecké ukázky, které patří k hlavním lákadlům Dnů NATO.

