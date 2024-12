Nemusíme se plazit před vrahem, míní Lipavský. Fica ostře kritizují i další

Šéf diplomacie v té souvislosti také označil za prozíravé březnové rozhodnutí o přerušení mezivládních konzultací mezi ČR a Slovenskem.

„Naše zahraniční politika míří opačným směrem než do Ruska, i proto jsme za poslední dva roky přijali řadu opatření, abychom na něm byli energeticky nezávislí a mohli plyn kupovat od spolehlivějších partnerů,“ napsal ČTK Fiala.

Podle Lipavského česká vláda zajistila nezávislost na ruských energetických dodávkách tak, „abychom se nemuseli plazit před masovým vrahem“.

Jan Lipavský @JanLipavsky Byla to česká vláda, která zajistila nezávislost na ruských energetických dodávkách tak, abychom se nemuseli plazit před masovým vrahem. A byla to vláda @P_Fiala, která rozhodla o odložení vládních konzultací, což se s každým dalším krokem slovenské vlády ukazuje prozíravější. oblíbit odpovědět

Podle šéfa senátního zahraničního výboru Pavla Fischera (za TOP 09) je to šílený nápad. Jednání odsuzují i další politici koaličních stran, hovoří například o zradě a dalším nemravném kroku, který poslouží ruským zájmům.

Fischer zmínil, že státy EU se v roce 2022 zavázaly odejít od ruského plynu a ropy. „Slovensko sedělo za stolem a se závazkem souhlasilo. Jenže zatímco ČR se osvobodila od vražedné závislosti na ruské energii, která je návyková, Slovensko nesplnilo svoje domácí úkoly,“ uvedl. Místo toho, aby Bratislava problém řešila, jede si vyjednat do Moskvy nové vazalství, míní.

Fischer Ficův krok považuje za krátkozraký a nebezpečný. „Vážně hazarduje se suverenitou své země. A co hůř, ohrožuje i své okolí, své spojence, a tedy i ČR,“ uvedl. Putin podle něj návštěvu využije proti zájmům Slovenska, ale i států EU a NATO. „Považuji to za nefér a za velmi nebezpečné,“ dodal senátor. Akce je podle něj určená především pro domácí publikum. „Nebylo by divu, jeho koalice se rozpadá. Problém je, že to slovenský premiér dělá na cizí účet,“ doplnil Fischer.

Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napsala, že Ficův krok si „komentář ani nezaslouží“. Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Šimon Heller (KDU-ČSL) na síti X uvedl, že věří, že většina Slováků má rovná záda. „Na rozdíl od jednoho z nich právě žebrajícího v Moskvě s ušmudlanou čepicí,“ dodal.

„Robert Fico právě políbil prsten masovému vrahovi v Kremlu. Je to zrada a další nemravný krok, který poslouží ruským zájmům. Robert Fico je pro nás bezpečnostním rizikem,“ míní také česká europoslankyně Danuše Nerudová.

Další členka europarlamentu Veronika Vrecionová na síti X napsala: „Nová doba. Po Orbánovi se přijel do Kremlu klanět Putinovi i slovenský premiér Fico. Nevyjedná nic a poslouží ruskému režimu jako užitečný idiot.“