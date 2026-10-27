Babiš v Praze přivítá Fica. Společně odhalí sochu česko-slovenského přátelství

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Kromě avizovaného odhalení sochy den před výročím vzniku samostatného Československa přednesou oba premiéři na Úřadu vlády projevy.
Důvodem, který vedl minulou Fialovu vládu k přerušení tradičně úzkého kontaktu a mezivládních konzultací mezi zeměmi, byl zejména nesouhlas se zahraniční politikou Slovenska. To se dlouhodobě staví stranou v pomoci Ukrajině a před několika dny jeho zástupci informovali o obnovení vztahů s Ruskem.
V pondělí navíc slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár zasedl přímo v Moskvě k jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem a oznámil rozvíjející se spolupráci obou zemí. Podle jeho slov je i přes nesouhlas s válkou na Ukrajině nutné s Ruskou federací komunikovat.
Současná vláda Andreje Babiše společná vládní jednání se Slovenskem obnovila letos v březnu, kdy se jedno takové po třech letech uskutečnilo v Nové Horce na Novojičínsku. O pár měsíců dříve český předseda vlády Slovensko navštívil v rámci své první zahraniční cesty po svém zvolení do funkce. Pravidelně se společně setkávají také například při jednání formátu V4.