Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Babiš v Praze přivítá Fica. Společně odhalí sochu česko-slovenského přátelství

  14:14aktualizováno  14:14
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Premiér Andrej Babiš v úterý přijme ve Strakově akademii slovenského předsedu vlády Roberta Fica. Jedním z hlavních bodů programu bude odhalení sochy česko-slovenského přátelství v zahradě sídla vlády. Současný Babišův kabinet kritizoval bývalou vládu Petra Fialy, že za jejího vládnutí vztahy se Slovenskem výrazně ochladly.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Kromě avizovaného odhalení sochy den před výročím vzniku samostatného Československa přednesou oba premiéři na Úřadu vlády projevy.

Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jedná k s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a irským předsedou vlády Micheálem Martinem, jehož země nyní předsedá Radě EU. (10. září 2026)
Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jednal s premiéry zemí Visegrádské skupiny a irským předsedou vlády Micheálem Martinem, jehož země nyní předsedá Radě EU. (10. září 2026)
Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jednal s premiéry zemí Visegrádské skupiny a irským předsedou vlády Micheálem Martinem, jehož země nyní předsedá Radě EU. (10. září 2026)
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17. října 2026)
20 fotografií

Důvodem, který vedl minulou Fialovu vládu k přerušení tradičně úzkého kontaktu a mezivládních konzultací mezi zeměmi, byl zejména nesouhlas se zahraniční politikou Slovenska. To se dlouhodobě staví stranou v pomoci Ukrajině a před několika dny jeho zástupci informovali o obnovení vztahů s Ruskem.

V pondělí navíc slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár zasedl přímo v Moskvě k jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem a oznámil rozvíjející se spolupráci obou zemí. Podle jeho slov je i přes nesouhlas s válkou na Ukrajině nutné s Ruskou federací komunikovat.

Současná vláda Andreje Babiše společná vládní jednání se Slovenskem obnovila letos v březnu, kdy se jedno takové po třech letech uskutečnilo v Nové Horce na Novojičínsku. O pár měsíců dříve český předseda vlády Slovensko navštívil v rámci své první zahraniční cesty po svém zvolení do funkce. Pravidelně se společně setkávají také například při jednání formátu V4.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.