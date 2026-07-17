Zdědil 230 milionů, místní buňka ho hájí. Vedení ODS rozhodne o osudu Dvořáka

  9:51aktualizováno  9:51
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Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR....

Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR. (21. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Filip Dvořák, předseda HK Praha 1 a ODS Praha 1
Filip Dvořák
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Vedení ODS se v pátek sejde, aby rozhodlo o osudu bývalého starosty Prahy 1 Filipa Dvořáka. Výkonná rada bude schvalovat kandidátky pro podzimní komunální volby, působení Dvořáka provázejí pochybnosti kvůli původu jeho stomilionového majetku.

Předsednictvo strany v úterý dospělo k závěru, že Dvořák dostatečně nevysvětlil své majetkové poměry. Podle vedení ODS přetrvávající otazníky ohledně jeho bohatství poškozují důvěryhodnost strany před volbami v Praze 1. Předseda ODS Martin Kupka jej proto vyzval k odstoupení, což však Dvořák odmítl.

Server Seznam Zprávy upozornil na to, že Dvořák získal majetek za více než 230 milionů korun. Politik se hájí tím, že obří jmění zdědil po svém otci, který pracoval jako lékař-porodník. V soupisce majetku, který čítá nemovitosti v Praze a Špindlerově Mlýně, mají být mimo jiné diamanty či jachta v Chorvatsku.

Za Dvořáka se v pondělí postavila oblastní rada ODS v Praze 1, což politik přičítá podle svých slov více než hodinové řeči před svými kolegy. Naopak rezignaci požaduje kandidát na primátora Tomáš Portlík i šéfka pražské ODS Alexandra Udženija.

Tlak vedení strany na své vyškrtnutí Dvořák označil za „nebezpečný precedens“. Sám také odmítá, že by byl spojencem lobbisty Romana Janouška a bývalého primátora Pavla Béma. Podle informací médií je ve hře i rozpuštění buňky místní buňky ODS.

Filip Dvořák patřil k vlivným pražským politikům už v devadesátých letech, kdy působil jako pražský radní a starosta Prahy 1. Jeho jméno se v minulosti objevilo u několika podezřelých transakcí s obecním majetkem, například kolem bytu v Pařížské ulici, žádné podezření se ale neprokázalo. Místní buňku vedl už v roce 2011, kdy ji vedení ODS v čele s někdejším předsedou Petrem Nečasem kvůli sporům a kauzám zrušilo, od loňského března je Dvořák opět jejím předsedou.

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