Po jednání stranického orgánu to sdělila mluvčí občanských demokratů Mariana Wernerová. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1.
„Výkonná rada ODS na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla o ukončení členství Filipa Dvořáka v Občanské demokratické straně. Důvodem je závažné porušení stanov ODS, zejména povinnosti nepoškozovat dobré jméno strany a respektovat usnesení jejích orgánů,“ uvedla mluvčí.
Rada podle ní také konstatovala, že usnesení oblastní rady strany v Praze 1 o tom, že v městské části nepostaví kandidátku a členové ODS budou moci kandidovat za jiné subjekty, je neplatné.
ODS bude podle mluvčí do voleb v Praze 1 kandidovat v souladu se svými stanovami, schválenými pravidly i rozhodnutími stranických orgánů. Sestavení kandidátky bude mít na starosti regionální rada celopražské organizace strany.
Vedení občanských demokratů zadalo buňce strany v Praze 1 minulý týden přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby tak, aby na ní Dvořák nebyl. Bývalý městský radní a exstarosta Prahy 1 podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Podle serveru Seznam Zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun.
Dvořák počátkem tohoto týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Následně se oblastní organizace v Praze 1 usnesla, že požadavku vedení vyhoví tím, že kandidátní listinu pro podzimní volby vůbec nepředloží. A Dvořák uvedl, že členové jeho místního sdružení dostali svolení jít do voleb za jiné subjekty.
Dvořák to označil za politické mírové řešení. Členové ODS Praha 1 od místního orgánu zároveň dostali povolení kandidovat za jiné subjekty a média začala spekulovat o tom, že je ve hře založení nového uskupení.
Minulost v ODS
Dvořák není ve sporu s dalšími orgány ODS poprvé. V čele stejné organizace jako nyní stál i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo.
S bývalým starostou Janem Bürgermeisterem byli podle zástupců strany spojováni s řadou kauz a pražské buňce údajně škodila i jejich rivalita. Dvořák nicméně až dosud zůstal členem ODS a její buňku v Praze 1 znovu vedl od loňského března.
Mezi lety 1994 a 2002 byl radním hlavního města, dva roky také starostou Prahy 1. V současné době je podle informací na webu ODS podnikatel a viceprezident Hospodářské komory.
Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v médiích v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.