Dvořák neobjasnil svůj majetek, tvrdí pražská ODS. Nechce, aby kandidoval

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  22:34aktualizováno  22:34
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Filip Dvořák, předseda HK Praha 1 a ODS Praha 1

Filip Dvořák, předseda HK Praha 1 a ODS Praha 1 | foto: HK Praha 1

Filip Dvořák
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR....
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR.
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR.
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Předsednictvo ODS v úterý po jednání prohlásilo, že bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nedostatečně zodpověděl otázky kolem svého majetku. Žádný z členů si tak nepřeje, aby kandidoval do zastupitelstva, jak uvedla ODS v tiskové zprávě. Dvořák podle Seznam Zpráv zdědil po otci, který pracoval jako lékař-porodník, majetek v hodnotě 230 milionů korun.

Dvořák se hájí tím, že ve všech záležitostech postupoval v souladu se zákonem, čehož důkazem je také to, že není obviněn ani vyšetřován. Podle stanov strany schvaluje kandidátní listiny výkonná rada, která zasedne v pátek.

„Po projednání věci předsednictvo ODS dospělo k závěru, že poskytnutá vysvětlení neobjasnila všechny přetrvávající otázky natolik, aby rozptýlila pochybnosti, které mohou negativně ovlivnit důvěryhodnost ODS i její volební výsledek v nadcházejících volbách na Praze 1,“ uvedla strana večer v tiskové zprávě.

Předseda občanských demokratů Martin Kupka v úterý dopoledne novinářům řekl, že vedení ODS bude postupovat tak, aby Dvořák na kandidátce Prahy 1 nefiguroval, a že stále doufá v to, že se k tomu tak politik postaví i sám.

K rezignaci ho vyzvali i v Praze působící místopředseda ODS a kandidát strany na primátora Tomáš Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Naopak oblastní rada ODS Prahy 1 se ho v pondělí zastala.

„Tlak předsedy je nesmyslný“

„Oblastní rada ODS Praha 1 mě jednoznačně podpořila, předseda Kupka mě naopak na kandidátce nechce. Uvidíme, co bude dál. Já si jednoznačně stojím za tím, že jsem ve všech záležitostech postupoval v souladu se zákonem. Důkazem je, že nejsem z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován,“ sdělil Dvořák v úterý večer.

„Tlak předsedy strany na mé odstoupení z kandidátky na základě článků v médiích považuji do budoucna za nesmyslný precedens, který bude ODS pouze poškozovat,“ doplnil.

Výzvu v pátek označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na facebooku. Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku.

Mezi lety 1994 a 2002 byl Dvořák radním hlavního města, dva roky také starostou Prahy 1. V současné době je podle informací na webu ODS podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Specializuje se na požární bezpečnost staveb a analýzy v oblasti urbanizace, dopadů stavebního zákona a dopadů regulatorních opatření na podnikání a hospodářství. Byl členem Uhelné komise vlády, zabývá se také dopady energetické transformace.

Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.

Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Dvořák a bývalý starosta Jan Bürgermeister byli podle strany spojováni s řadou kauz, pražské buňce údajně škodila i jejich rivalita. Dvořák zůstal členem ODS zůstal a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany. Působí také jako místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.

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